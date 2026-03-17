Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, padece cáncer de mama

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, dio a conocer que padece cáncer de mama en etapa inicial y por ello se someterá de inmediato a un tratamiento para hacerle frente a su enfermedad.

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la republicana de 68 años aclaró que no se dejará amedrentar por el resultado de un examen médico y hará todo lo necesario para restablecerse como lo han hecho otras mujeres afectadas por la misma enfermedad.

“La semana pasada me diagnosticaron cáncer de mama. Casi una de cada ocho mujeres en Estados Unidos recibirá este diagnóstico. Cada día, estas mujeres siguen criando a sus familias, trabajando y sirviendo a sus comunidades con fortaleza y determinación. Ahora me uno a ellas.

Agradezco tener un excelente equipo de médicos que detectaron el cáncer a tiempo y están guiando mi tratamiento, y me anima mucho el muy buen pronóstico”, escribió.

Asimismo, la primera mujer en fungir como jefa de gabinete de un presidente le agradeció a Donald Trump por su respaldo al enterarse sobre los días complejos que le aguardan.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo y aliento del presidente Trump mientras me someto al tratamiento y continúo sirviendo en mi rol actual”, subrayó.

Susie Wiles fue nombrada por el presidente Donald Trump como la “Doncella de Hielo”. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al respecto, el republicano de 79 años reiteró que la denominada “Doncella de Hielo” será atendida por un grupo de especialistas, en los cuales deposita su confianza para sacarla adelante.

“Susie Wiles es una increíble jefa de gabinete, una gran persona y una de las más fuertes que conozco, pero, desafortunadamente, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Ha decidido enfrentar este desafío INMEDIATAMENTE, en lugar de esperar.

Ella tiene un equipo médico fantástico, ¡y su pronóstico es excelente! Durante el período de tratamiento, pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo cual me hace, como presidente, muy feliz”, indicó.

Cabe señalar que el tipo de cáncer descubierto en Susie Wiles llega a ser mortal, pero dependiendo de la etapa cuando se logra detectar y qué tan avanzado está para poder recibir tratamiento.

Generalmente, para vencer a la enfermedad, suele recurrirse a la terapia de hormonas, quimioterapia y radioterapia.

Sigue leyendo:

• Jefa de gabinete de la Casa Blanca critica a Bondi por el caso Epstein

• Jefa de gabinete de Trump asegura que no serán toleradas “calumnias” en la Casa Blanca

• Quién es Susie Wiles, la poderosa estratega de Trump que será la primera jefa de gabinete de la historia en EE.UU.