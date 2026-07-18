Trump presiona para excluir a ciertos inmigrantes del sistema bancario e impulsar la autodeportación

La administración del presidente Donald Trump prepara una nueva estrategia para limitar el acceso de los inmigrantes sin papeles al sistema financiero de Estados Unidos, una medida que, según la Casa Blanca, busca incentivar la autodeportación al dificultar el uso de cuentas bancarias y otros servicios.

El anuncio fue realizado por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien aseguró que el Departamento del Tesoro ya emitió nuevas directrices para las instituciones financieras y comenzará reuniones con bancos para avanzar en la implementación de la política.

La estrategia para limitar el acceso bancario

Durante una entrevista en el programa The Clay Travis and Buck Sexton Show, Miller explicó que la iniciativa deriva de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, la cual instruye a las agencias federales a revisar el acceso de los inmigrantes sin papeles a productos financieros.

El funcionario sostuvo que muchas personas en situación migratoria irregular utilizan cuentas bancarias, tarjetas de crédito y depósitos directos para recibir sus salarios, por lo que restringir ese acceso se convertiría en una herramienta para aumentar las salidas voluntarias del país.

“No vamos a permitir que los inmigrantes indocumentados utilicen los servicios bancarios en este país”, afirmó Miller. También agregó que “cerrar ese acceso es un motor fundamental para la deportación” y que la pérdida del acceso al capital favorecería la autodeportación.

? BREAKING: Stephen Miller announces the Trump administration and Sec. Scott Bessent are moving to DE-BANK illegal aliens, making it UNBEARABLE to stay in America



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"Once illegal aliens lose their access to capital, that is going to be a MAJOR driver of self? pic.twitter.com/pZZo7AogBd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 17, 2026

El Tesoro trabajará con bancos de EE.UU.

De acuerdo con Miller, el Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, ya distribuyó lineamientos a las instituciones financieras y sostendrá reuniones individuales con bancos para solicitar su colaboración en la aplicación de las nuevas reglas.

La orden ejecutiva emitida por la administración Trump argumenta que ofrecer servicios bancarios y créditos a personas que permanecen de manera irregular en el país “socava la seguridad y la solidez del sistema bancario nacional”.

Hasta el momento, el gobierno no ha detallado cómo se aplicarán las nuevas directrices ni qué tipo de cuentas o productos financieros podrían verse afectados. Tampoco se ha informado cuándo comenzarían a entrar en vigor los posibles cambios.

La propuesta, sin embargo, anticipa un nuevo frente en la política migratoria de Trump y podría enfrentar cuestionamientos legales por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y de la industria financiera.

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