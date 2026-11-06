Trump desafía a Hinojosa y amenaza con imponer su política fronteriza

La advertencia de Donald Trump a la futura gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, deja claro que la política migratoria podría convertirse en uno de los primeros terrenos de confrontación entre la Casa Blanca y el nuevo gobierno estatal. El presidente no está dispuesto a que el cambio político en uno de los estados fronterizos más importantes del país signifique un retroceso en su estrategia de control migratorio.

Días después de las elecciones de medio mandato, durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, Trump advirtió que mantendrá su política fronteriza incluso si la nueva administración demócrata decide tomar otro rumbo.

“Estoy seguro de que la nueva gobernadora querrá tener seguridad en esta frontera de Texas“, respondió cuando un reportero le preguntó si reforzaría la presencia federal ante la posibilidad de que Hinojosa retire personal estatal de las tareas de vigilancia.

Pero el mandatario fue más contundente al dejar abierta la posibilidad de intervenir directamente.

Trump says that if Gov.-elect Hinojosa doesn't continue his border policies in Texas, "I will" pic.twitter.com/7DCbvfFob5 — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

“Y estoy seguro de que continuarán con mi política. Y si no lo hacen, lo haré yo”, sentenció.

Las declaraciones anticipan un posible enfrentamiento con Hinojosa, quien consiguió una victoria histórica al derrotar al republicano Greg Abbott, después de más de una década de gobiernos conservadores en Texas. Será la primera mujer latina en ocupar la gubernatura y la primera demócrata en llegar al cargo desde 1995.

Hinojosa cuestiona la política migratoria de Abbott

La diferencia entre ambos proyectos no significa que Hinojosa pretenda eliminar la vigilancia fronteriza. La futura gobernadora ha defendido la necesidad de mantener una frontera segura, pero rechaza que eso implique perseguir a personas que llevan años viviendo y trabajando en las comunidades texanas.

Meses atrás, Hinojosa explicó a CNN dijo: “Necesitamos fronteras seguras, absolutamente, pero perseguir a personas trabajadoras que llevan mucho tiempo en nuestras comunidades no nos hace más seguros”.

También cuestionó la colaboración de las autoridades estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operativos contra inmigrantes y criticó que Abbott convirtiera a Texas en una plataforma para las acciones federales de deportación.

Uno de los principales objetivos de sus críticas es Operación Estrella Solitaria (Operation Lone Star), el programa impulsado por Abbott que desplegó elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y recursos millonarios para detener cruces irregulares, realizar arrestos y levantar barreras en la frontera con México.

Hinojosa ha prometido revisar su funcionamiento y cuestionado el dinero destinado a detener inmigrantes en lugar de atender las necesidades de seguridad de las comunidades.

“Operación Estrella Solitaria solo debe existir para hacernos más seguros”, afirmó en una entrevista con KRGV-TV. También calificó el programa como un espectáculo político y defendió que la seguridad pública no debe utilizarse como una herramienta de propaganda.

La preocupación por las familias inmigrantes

La futura gobernadora también ha lanzado fuertes acusaciones contra Abbott por las consecuencias de sus políticas migratorias.

Durante su campaña, aseguró que no permitirá que Texas siga siendo utilizado como base para operaciones que, según sus palabras, aterrorizan a las familias y benefician a los donantes políticos.

“Texas es el único estado que detiene a niños pequeños y a sus padres porque Greg Abbott lo hizo posible”, denunció en un comunicado de campaña.

Hinojosa también acusó al gobernador saliente de permitir condiciones peligrosas para los inmigrantes detenidos y de facilitar operaciones federales que, según ella, han puesto en riesgo incluso a ciudadanos estadounidenses.

La disputa tendrá consecuencias que van más allá de las declaraciones. Operación Estrella Solitaria ha recibido miles de millones de dólares en recursos públicos, y su continuidad dependerá también de las decisiones presupuestarias de la Legislatura estatal.

Hinojosa asumirá el gobierno en enero de 2027 y se enfrentará a un Trump que no piensa ceder terreno en su estrategia migratoria.

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