Gina Hinojosa gana la gubernatura de Texas y pone fin a tres décadas de dominio republicano

La demócrata derrotó al gobernador Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en gobernar Texas. Su victoria marcó un cambio histórico en uno de los principales bastiones republicanos de Estados Unidos.

Después de más de tres décadas de gobiernos republicanos, Texas dio un giro político en las elecciones intermedias de Estados Unidos. La demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, y se convirtió en la primera mujer latina en alcanzar la gubernatura del estado, según las proyecciones de Associated Press (AP).

La victoria puso fin a una etapa de dominio republicano que comenzó en 1995, cuando Ann Richards dejó el cargo tras perder las elecciones frente a George W. Bush. Hinojosa también se convirtió en la tercera mujer en gobernar Texas, después de Miriam A. Ferguson y Richards.

Tonight, I make a solemn promise to every single Texan. Whether you voted for me or Governor Abbott, or felt so betrayed by a broken politics that you did not vote at all.



Hear what Texas said today, loud and clear: Your government belongs to you. And as your governor, I will? pic.twitter.com/CeRnH9BPvi — Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) November 4, 2026

De acuerdo con los resultados preliminares, la candidata demócrata obtuvo una ventaja considerable sobre Abbott, quien reconoció su derrota después de conocerse las proyecciones. El resultado representó un revés para el Partido Republicano en un estado que Donald Trump había ganado por más de 10 puntos porcentuales durante las elecciones presidenciales de 2024.

Según AP, Hinojosa, de 52 años, llegó a la contienda con recursos limitados y escaso reconocimiento fuera de su distrito legislativo. Sin embargo, consiguió ampliar su respaldo mediante una campaña centrada en el costo de vida, la educación pública y las críticas a la influencia de grandes corporaciones en las decisiones del gobierno estatal.

La victoria demócrata resultó especialmente significativa por la diferencia de recursos entre ambas campañas. AP informó que Abbott había gastado alrededor de $180 millones de dólares desde el año anterior para conseguir su reelección, mientras Hinojosa enfrentó buena parte de la contienda con un presupuesto considerablemente menor.

El triunfo de Hinojosa coincidió con otra victoria importante para los demócratas en Texas, donde James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la disputa por un escaño en el Senado federal.

Pese al cambio en la gubernatura, Hinojosa enfrentará un Congreso estatal controlado por los republicanos, una circunstancia que podría limitar el alcance de sus propuestas. No obstante, contará con la facultad de vetar leyes aprobadas por la Legislatura.