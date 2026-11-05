De México a la historia: las familias que llevaron a dos latinos a gobernar California y Texas

Hay historias que comienzan mucho antes de una elección. Algunas nacen en una familia que deja su tierra para buscar oportunidades en un país lejos del suyo, en unos padres que trabajan durante años para sacar adelante a sus hijos o en las palabras de una abuela que se convierten en una lección para toda la vida.

Las trayectorias de Xavier Becerra y Gina Hinojosa, quienes hicieron historia al ganar las gubernaturas de California y Texas, respectivamente, tienen mucho de eso. Detrás de sus victorias hay familias con profundas raíces mexicanas, historias de esfuerzo y generaciones que encontraron en Estados Unidos un lugar para construir un futuro distinto.

Sus triunfos también representan un acontecimiento para la comunidad latina, pero sus historias personales permiten mirar más allá de las urnas y conocer a las personas que estuvieron detrás de quienes ahora ocuparán dos de los cargos políticos más importantes del país.

De México a California: la historia de Manuel y María Teresa

Antes de convertirse en el primer latino elegido directamente para gobernar California, Xavier Becerra creció en una familia trabajadora de Sacramento, donde sus padres, Manuel Guerrero Becerra y María Teresa, hicieron todo lo posible para que sus cuatro hijos tuvieran oportunidades que ellos no habían tenido.

La historia familiar tiene un recorrido entre México y Estados Unidos. Manuel nació en Sacramento el 14 de julio de 1928, pero durante su infancia fue llevado junto con su familia a Tijuana, Baja California, en medio de las dificultades económicas de la Gran Depresión.

En México comenzó a trabajar desde pequeño. Lustraba zapatos y vendía frutas para ayudar a sus padres. Más adelante regresó a Estados Unidos, donde encontró trabajo en el campo y posteriormente en la construcción de carreteras.

María Teresa, por su parte, nació en Guadalajara, Jalisco. Conoció a Manuel en esa ciudad y ambos decidieron establecerse en California durante la década de 1950. Según el propio Becerra, sus padres llegaron con apenas 12 dólares en el bolsillo.

La historia de su familia también fue tema de discusión durante la campaña. Su rival republicano, Steve Hilton, cuestionó que Becerra se presentara como hijo de inmigrantes, debido a que su padre había nacido en territorio estadounidense. Sin embargo, el recorrido de Manuel entre Sacramento y Tijuana, así como la experiencia migratoria de María Teresa, forman parte de una historia familiar que el demócrata ha contado durante años.

Con el tiempo, Manuel trabajó en el campo y en la construcción, mientras María Teresa se desempeñó como secretaria. Ambos consiguieron sacar adelante a sus cuatro hijos y darles acceso a la educación.

Xavier fue el primero de su familia en graduarse de una universidad de cuatro años. Estudió en Stanford y posteriormente obtuvo su título de Derecho. Su trayectoria lo llevó al Congreso, a la Fiscalía General de California y al gabinete del expresidente Joe Biden, donde fue secretario de Salud y Servicios Humanos.

La noche de su victoria, Becerra volvió a mirar hacia sus orígenes y recordó a sus padres. Dijo que la llamada era la era Becerra, pero que realmente había comenzado cuando Manuel y María Teresa llegaron desde México para construir su sueño californiano.

De San Luis Potosí a Texas, las raíces de Gina Hinojosa

La historia de Gina Hinojosa también está profundamente conectada con México. La demócrata, que derrotó al republicano Greg Abbott, se convertirá en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas.

Nació en McAllen el 8 de diciembre de 1973 y creció en Brownsville, en el Valle del Río Grande, una región donde las relaciones familiares, culturales y cotidianas entre México y Estados Unidos forman parte de la vida de sus habitantes.

Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí y posteriormente emigró a Estados Unidos. Su padre, Gilberto Hinojosa, nació en Álamo, Texas, y pertenece a una familia mexicoestadounidense.

Ambos fueron abogados y construyeron sus carreras alrededor de la defensa de los derechos civiles y laborales, particularmente de trabajadores agrícolas e inmigrantes. Antes de que su hija llegara a la política estatal, ya trabajaban para proteger a familias que enfrentaban dificultades para hacer valer sus derechos.

Pero hay otro recuerdo familiar que Gina llevó consigo hasta la noche de su victoria: las palabras de su abuela.

“No te dejes”, era la expresión que escuchaba desde pequeña y que recuperó durante su discurso tras alcanzar la victoria. La frase, sencilla pero cargada de significado, conectó con muchas mujeres latinas que crecieron escuchando mensajes similares de sus madres y abuelas.

“Muchas latinas en Texas crecieron escuchando esas mismas palabras de sus propias madres y abuelas”, expresó. Después añadió: “Este año, las vivimos y cambiamos este estado”.

Dos familias mexicanas y una historia que cruza generaciones

Aunque sus caminos políticos son distintos, las historias de Becerra e Hinojosa comparten un punto de partida: familias que construyeron sus vidas entre dos culturas y que encontraron en el trabajo, la educación y la defensa de los derechos una manera de abrir oportunidades.

En el caso de Becerra, el esfuerzo de sus padres estuvo ligado al campo, la construcción y la posibilidad de que sus hijos llegaran a la universidad. En el de Hinojosa, sus padres le transmitieron desde su propia profesión la importancia de defender a quienes necesitan hacer valer sus derechos.

Ahora, ambos se preparan para asumir las gubernaturas de dos estados con una importante presencia latina y una relación histórica con México.

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