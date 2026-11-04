Voto latino impulsa triunfo demócrata y lleva a dos mexicoamericanos a gobernar Texas y California

El 69% de los electores hispanos respaldó a los demócratas en las elecciones de medio mandato, un giro de 28 puntos frente a 2024 que contribuyó a cambiar el equilibrio político del país y marcó un retroceso para Donald Trump.

Con ello, el voto latino volvió a demostrar su capacidad para modificar el mapa político de Estados Unidos. Dos años después de que una parte importante de este electorado contribuyó al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los hispanos se inclinaron ampliamente por el Partido Demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, en una jornada que también dejó un resultado histórico: la elección de dos gobernadores de origen mexicano en Texas y California.

De acuerdo con un análisis de The New York Times, el 69% de los votantes hispanos apoyó a los candidatos demócratas, frente al 30% que respaldó a los republicanos. La diferencia representó un desplazamiento de 28 puntos porcentuales a favor de los demócratas respecto de las elecciones presidenciales de 2024, cuando Trump había logrado importantes avances entre los latinos.

Racial breakdown of 2026 midterm exit polls show that Whites are the only group to lean Republican, with Latinos, Asians, and Blacks firmly voting blue.



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El cambio contribuyó a las victorias demócratas en las elecciones legislativas y estatales, particularmente en territorios donde el electorado latino había mostrado una creciente simpatía por los republicanos.

Los resultados también pusieron en evidencia que el respaldo hispano no permaneció ligado a un solo partido y que las condiciones económicas influyeron de manera determinante en sus preferencias.

Uno de los acontecimientos más relevantes ocurrió en Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato. Su victoria la convirtió en la primera mujer latina elegida para gobernar el estado y puso fin a más de tres décadas de control republicano.

Según la agencia Associated Press, Hinojosa construyó una campaña centrada en el costo de vida, la educación pública y el combate a la corrupción. La legisladora estatal consiguió una victoria que pocos meses antes parecía improbable, dada la fortaleza electoral de Abbott y los recursos destinados a su campaña.

En California, el demócrata Xavier Becerra también hizo historia al derrotar al republicano Steve Hilton y convertirse en el primer latino elegido por voto popular para gobernar el estado. Hijo de una familia de raíces mexicanas, Becerra había sido congresista, fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Joe Biden.

Durante su campaña, Becerra procuró que su origen familiar no desplazara los problemas que enfrentaban los ciudadanos. “No me postulo para hacer historia. Me postulo para marcar una diferencia para ustedes y para la vida de todas las personas que consideran a California su hogar”, declaró antes de los comicios, según Los Angeles Times.

Aunque ambos triunfos tuvieron un profundo significado para la representación política de los mexicoamericanos, también respondieron a preocupaciones compartidas por otros sectores del electorado, principalmente el encarecimiento de la vivienda, los servicios de salud y los productos básicos.

El sur de Texas reflejó el cambio electoral

El impacto del voto latino también quedó de manifiesto en la frontera con México, donde los demócratas recuperaron espacios que los republicanos habían conquistado durante los últimos años.

Uno de los casos más representativos fue el del cantante de música tejana Bobby Pulido, quien derrotó a la congresista republicana Mónica De La Cruz en el Distrito 15 de Texas, una región de amplia presencia hispana que Trump había ganado por 18 puntos porcentuales en 2024.

De acuerdo con The Texas Tribune, Pulido centró su campaña en el encarecimiento de la vida, la atención médica y las consecuencias económicas y familiares de las operaciones migratorias federales. Su victoria representó un revés para los republicanos, que habían apostado por consolidar su presencia en el Valle del Río Grande.

El resultado contrastó con las elecciones presidenciales anteriores, cuando Trump obtuvo una mayoría en el condado de Hidalgo, un hecho que no conseguía un candidato republicano a la presidencia desde hacía más de 50 años.

Los resultados del martes mostraron que los avances republicanos entre los hispanos en 2024 no garantizaron su permanencia y que los demócratas encontraron nuevas oportunidades de recuperar apoyo en comunidades que habían perdido.

El giro también dejó una lectura para las próximas elecciones presidenciales. Con dos mexicoamericanos elegidos para gobernar Texas y California, una mayor presencia latina en el Congreso y un electorado que volvió a inclinarse por los demócratas, los comicios de 2026 confirmaron que el voto hispano constituyó una fuerza decisiva, aunque lejos de comportarse como un bloque uniforme.

Más allá de las victorias partidistas, la jornada evidenció que la economía, la respuesta del gobierno a las necesidades de las familias y las políticas migratorias influyeron en las decisiones de un electorado cuya importancia continuará creciendo en la política estadounidense.