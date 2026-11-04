Hilton reconoce derrota ante Becerra, pero promete gobernador republicano en California para 2030

El candidato republicano Steve Hilton reconoció su derrota ante el demócrata Xavier Becerra en la contienda para gobernador de California, en las elecciones de mitad de mandato celebradas este martes 3 de noviembre.

Ante sus simpatizantes, Hilton declaró que Becerra debe disfrutar el resultado mientras le dure y advirtió que California tendrá un cambio en el proceso electoral de 2030.

“Vamos a tener un gobernador republicano en 2030“, aseguró Hilton.

Sigue leyendo: California rechazaría propuesta de imponer impuesto para multimillonarios

De acuerdo con datos del secretario de Estado de California, Becerra es virtual vencedor en la elección para gobernador de California con 4,992,161 votos (63.9%), por 2,815,459 sufragios (36.1%) para Hilton.

La tendencia favorable a Becerra quedó marcada desde que se anunciaron los primeros resultados, y los especialistas no tardaron mucho en declarar la victoria para el demócrata, que se convertirá en el primer latino en ser gobernador en la historia de California.

La noche de este martes, frente a sus simpatizantes, Hilton anunció el inicio de un “movimiento popular por el cambio”, que tiene como objetivo romper la mayoría demócrata en la Legislatura estatal en 2028, así como elegir a un gobernador republicano en 2030.

Sigue leyendo: ¿Cuándo se conocerán los resultados de las votaciones en California?

“Nos enfrentamos a una maquinaria que lleva mucho tiempo en el poder. Creen que son dueños de este estado“, declaró el republicano.

Camino a las elecciones de mitad de mandato, a Hilton se le dificultó deshacerse del lastre que representaba ser apoyado por el presidente Donald Trump, quien en California no tenía muchos adeptos después de sus políticas económicas y contra las comunidades inmigrantes.

Hilton centró su campaña en una reducción del costo de vida para los residentes al prometer reducir a $3 dólares el precio del galón de gasolina en California, así como recortes de impuestos, la desaparición del Departamento de Vehículos Motorizados, la cancelación del tren de alta velocidad y el fin de los objetivos climáticos del estado.

Sigue leyendo: Presidenta de México se congratula por el posible triunfo de Xavier Becerra como gobernador de California

Sin embargo, Hilton enfrentó el desafío de postularse para gobernador de California como candidato republicano en un estado tradicionalmente demócrata.

Steve Hilton recaudó más de $33 millones de dólares para su campaña, frente a los $38 millones de dólares que sumó Xavier Becerra, a quien presentaba como la personificación del statu quo político de California.

Durante la contienda, Becerra no dejaba la oportunidad de recordar el vínculo de Hilton con Trump, por lo que se presentaba como un luchador que, al igual que el gobernador en funciones, Gavin Newsom, también iba a enfrentarse contra las políticas de la administración Trump, como lo es su incesante campaña de deportaciones.

Sigue leyendo:

· Cierran campañas candidatos a gobernador de California

· Corte Suprema de EE.UU. rechaza solicitud de Trump de retirar boletas electorales en California

· Latinos salen a votar entre miedo a redadas y preocupación por alto costo de vida