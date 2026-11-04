California rechazaría propuesta de imponer impuesto para multimillonarios

Con el 55.6%, los electores de California rechazarían la Proposición 40, que establecía imponer un impuesto a los multimillonarios del estado para financiar programas estatales de atención médica, asistencia alimentaria y educación, según los resultados parciales de la votación de mitad de mandato, celebrada este martes 3 de noviembre de 2026.

Entre las 14 propuestas incluidas en las papeletas, destacaban la Proposición 40, así como la Proposición 39, que consideraba exigir la presentación de una identificación oficial, expedida por el gobierno, para poder votar en futuras elecciones.

Ambas iniciativas tendrían una mayoría parcial por el No de parte de los votantes del Estado Dorado durante las elecciones de noviembre.

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No al impuesto para multimillonarios

La Proposición 40 estaba entre las medidas electorales más debatidas antes de las elecciones de mitad de mandato, con partidarios como el senador Bernie Sanders, el representante Ro Khanna y el superintendente de escuelas de California, Tony Thurmond.

Entre los políticos que estaban en contra de la Proposición 40 destacaban el gobernador Gavin Newsom, así como los candidatos a gobernador de California, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton.

Los resultados parciales, publicados por la Secretaría de Estado de California, mostraban 4,280,110 (55.6&) votos por el No, por 3,419,652 votos por el Sí, en todo el estado.

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De ser aprobada, la Proposición 40 permitiría un impuesto único del 5% para los californianos que tengan activos valorados en más de $1,000 millones de dólares, incluidos los activos de inversión, los intereses en negocios privados y los fondos de jubilación.

Rechazo a la identificación oficial para votar

Con la negativa a la Proposición 39, los electores de California no tendrán que registrarse para obtener una identificación oficial que les permita votar.

El rechazo a la Proposición 39 obtuvo 4,504,293 votos (58.6%), por 3,187,450 (41.4%) votos por el Sí.

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La iniciativa habría establecido la exigencia para los electores a presentar una prueba de ciudadanía al registrarse. Además, habría requerido que los votantes llevaran una identificación oficial, expedido por el gobierno, para votar, o que proporcionaran los últimos cuatro dígitos de una identificación oficial, como el número de Seguro Social, al emitir su voto por correo.

De acuerdo con la Ley de California, los electores del Estado Dorado solo están obligados a verificar su identidad al registrarse para votar.

La Proposición 39 se incluyó en las boletas de las elecciones de mitad de mandato después de que la oficina del secretario de Estado de California confirmó que en abril de 2026 se presentaron más de un millón de firmas.

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Los defensores de la propuesta argumentaban que aumentaría la confianza en las elecciones, mientras que los opositores a la Proposición 39 alegaban que promovía una agenda de “supresión del voto”.

El resultado de ambas proposiciones todavía no era declarado como oficial por parte de los funcionarios electorales de California.

Para conocer el resultado de las 14 proposiciones incluidas en las votaciones de mitad de mandato, puede consultar este enlace.

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