Xavier Becerra gana gubernatura de California y derrota al republicano Steve Hilton

El demócrata Xavier Becerra ganó las elecciones para gobernador de California, tras imponerse al republicano Steve Hilton, según las proyecciones de Associated Press (AP), difundidas poco después del cierre de las urnas. Su victoria aseguró la continuidad del Partido Demócrata en el gobierno estatal y lo convirtió en el primer gobernador latino de California en más de 150 años.

Becerra, de 68 años, cuenta con una amplia trayectoria política. Fue congresista por distritos de Los Ángeles, fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración del expresidente Joe Biden. Ahora sucederá al gobernador Gavin Newsom, quien no pudo buscar un tercer mandato consecutivo.

Durante su campaña, el demócrata defendió su experiencia en el servicio público y prometió mantener a California como un contrapeso frente a las políticas del presidente Donald Trump, particularmente en materia de salud, medioambiente y derechos civiles.

Uno de los principales contrastes con Hilton surgió en torno a los derechos de la comunidad LGBTQ+. Becerra reiteró su respaldo al acceso a tratamientos médicos de afirmación de género y prometió mantener las protecciones estatales para jóvenes transgénero y sus familias.

Now the real work begins.



Thank you and Gracias, California. pic.twitter.com/m3c6ZCEgBs — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 4, 2026

Por su parte, Hilton, expresentador de Fox News y respaldado por Trump, se opuso a la participación de deportistas transgénero en competencias femeninas. También centró su campaña en el elevado costo de vida, la crisis de vivienda y la situación de las personas sin hogar en California.

La victoria de Becerra ocurrió en un estado donde los demócratas conservan una amplia ventaja electoral sobre los republicanos. De acuerdo con datos citados por Axios, aproximadamente el 45% de los votantes registrados pertenecía al Partido Demócrata, frente al 25% identificado con el Republicano.

El camino de Becerra hacia la candidatura demócrata se abrió después de que el congresista Eric Swalwell abandonó la contienda interna tras enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada, las cuales negó. Posteriormente, Becerra superó la elección primaria de junio y llegó a los comicios generales como candidato de su partido.

Con su triunfo, California mantuvo la gubernatura en manos demócratas y abrió una nueva etapa política en la que Becerra deberá enfrentar desafíos relacionados con el costo de vida, la vivienda y el acceso a servicios de salud, además de las tensiones entre el gobierno estatal y la administración de Trump.

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