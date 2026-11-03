¿Cuándo se conocerán los resultados de las votaciones en California?

Millones de electores registrados en California acuden este martes 3 de noviembre de 2026 a emitir sus votos en las votaciones de mitad de mandato, que en el estado definen al próximo gobernador de California, a la vencedora de la contienda por la alcaldía de Los Ángeles y a la aprobación o rechazo de 14 proposiciones incluidas en las boletas.

Un primer acercamiento a las tendencias electorales se puede dar a conocer después del cierre de los centros de votación, a las 8.00 p.m. (tiempo del Pacífico), pero el anuncio de los resultados definitivos podría demorar algunos días, o incluso, varias semanas.

Con más de 23 millones de electores registrados, California tiene la mayor cantidad de votantes elegibles en el país, de acuerdo con datos de la secretaria de Estado, Shirley Weber.

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Los funcionarios electorales del Estado Dorado ya trabajan para contar los votos que se recibieron por correo o que fueron entregadas en buzones electorales de forma anticipada, cuyos resultados preliminares se pueden anunciar la noche de este martes, lo que puede dar una primera tendencia de la votación en California y en la ciudad de Los Ángeles.

Ruta rumbo a los resultados de la votación

Tras el cierre de los centros de votación del 3 de noviembre, los funcionarios electorales de cada condado deben comenzar a reportar resultados parciales a la Secretaría de Estado de California a más tardar dos horas después de empezar el conteo de votos.

Los resultados electorales que se anuncien la noche del martes 3 de noviembre son semioficiales, tras el conteo de las primeras boletas que se entregaron de forma anticipada y por las papeletas devueltas por correo que ya han sido contabilizadas de forma parcial.

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Después de finalizar el conteo de todas las boletas, los funcionarios electorales de cada uno de los 58 condados de California deben entregar los resultados oficiales a la Secretaría de Estado, que es la encargada de certificar los resultados 38 días después de la elección.

Los funcionarios electorales de los condados pueden abrir y procesar los sobres de voto que se recibieron por correo hasta 29 días antes del 3 de noviembre, pero esos resultados no pueden consultarse ni compartirse públicamente hasta que cierren todas las urnas.

En el condado de Los Ángeles, así como en los demás condados de California, actualizarán sus resultados de forma periódica hasta que se tenga el reporte del total de votos en todos los distritos electorales.

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Los resultados electorales no son definitivos hasta que la Secretaría de Estado complete los resultados oficiales a nivel estatal, después de que todos los funcionarios electorales de los condados presenten sus respectivos escrutinios oficiales de sus votaciones.

Periodo de escrutinio

Los funcionarios electorales de los 58 condados de California tienen 30 días para confirmar que todas las boletas válidas han sido contabilizadas e incluidas en los resultados finales de las votaciones.

En el período de escrutinio, los funcionarios procesarán y contarán las papeletas provisionales de las personas que se registraron y votaron de manera condicional, en espera de confirmar que son ciudadanos, así como las boletas devueltas por correo, que deben tener el matasellos con el día de la elección y que se recibieron dentro de los siete días posteriores a la votación.

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Durante este periodo, se comparan las firmas que estamparon los votantes en sus sobres de devolución del material electoral con las firmas que están registradas.

En caso de que falta una firma o no coincida con la firma registrada, la ley estatal exige que los funcionarios electorales de los condados se pongan en contacto con los votantes para verificar sus firmas antes de que sus boletas puedan ser contabilizadas.

Cada votante puede verificar su firma hasta ocho días antes de que el condado donde reside certifique sus resultados.

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Se exige que los funcionarios electorales realicen un recuento manual público del 1% de las boletas tabuladas por el sistema de votación del condado para verificar la precisión del conteo automatizado.

Entre las excepciones que pueden hacer que algunas boletas electorales no sean contabilizadas se incluyen:

Boletas que requieren duplicación.

Boletas reenviadas.

Boletas provisionales y condicionales.

Boletas de voto por correo con problemas de subsanación de firma.

Boletas con matasellos válido recibidas después del séptimo día posterior a la votación.

Los funcionarios electorales que no cumplan con el plazo del período de escrutinio deberán presentar una solicitud de prórroga ante la Secretaría de Estado e incluir el motivo de la prórroga.

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