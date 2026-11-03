Hora de hacer valer tu voto en California

California celebra este martes 3 de noviembre de 2026 una de las elecciones más importantes de las últimas décadas, y que puede convertirse en histórica.

Millones de boletas electorales ya fueron devueltas por correo, mientras que un alto porcentaje de personas se esperan al último día para acudir personalmente a los centros electorales para emitir su voto.

El candidato demócrata Xavier Becerra llega a la jornada decisiva como favorito sobre su rival republicano Steve Hilton, camino a convertirse en el primer latino en ser elegido gobernador de California.

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A nivel local, los votantes decidirán en las urnas si apoyan a Karen Bass para un segundo mandato como alcaldesa de Los Ángeles, o prefieren un cambio con la concejala Nithya Raman. Ambas candidatas llegan prácticamente empatadas en las preferencias de los electores, de acuerdo con los resultados de una reciente encuesta.

¿Qué incluye la papeleta electoral en California?

La limitación de mandatos impide que el actual gobernador, Gavin Newsom, se presente a una reelección, por lo que California decide con su voto quién será el líder estatal por los próximos cuatro años.

Los votantes elegirán entre el demócrata Xavier Becerra y Steve Hilton, quien aspira a ser el primer candidato republicano en ser elegido gobernador de California desde la reelección de Arnold Schwarzenegger en 2006.

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Becerra remontó su campaña camino a las primarias de junio, después de que Eric Swalwell, quien se perfilaba como el más fuerte aspirante demócrata, abandonó la contienda en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Los centros de votación están abiertos hasta las 8:00 p.m. de este martes 3 de noviembre de 2026. Crédito: Damian Dovarganes | AP

El demócrata tomó como punta de lanza su amplia experiencia como servidor público en California, como exfiscal general; y en Washington, D.C., como exsecretario de Salud y Servicios Humanos, con la promesa de afianzar la posición del Estado Dorado como bastión de las políticas liberales.

Empate en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles

Sin una clara favorita, la definición por la alcaldía de Los Ángeles podría definirse por el voto de miles de electores que todavía se pronunciaban como indecisos.

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Karen Bass, actual alcaldesa en funciones, y Nithya Raman, concejala que representa al Distrito 4 de la ciudad, llegan en un aparente empate al día de las elecciones.

A menos de una semana de las votaciones, Bass y Raman estaban empatadas con el 40% de las preferencias de los electores sondeados, según la encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley, mientras que el 19% de los votantes sondeados se manifestó como indeciso.

Bass también remontó en las preferencias de los electores, después que Raman estuvo al frente durante la mayor parte del proceso electoral local.

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La pelea por la alcaldía de Los Ángeles está concentrada en la falta de vivienda por la crisis de personas sin hogar, la seguridad pública y los preparativos para los Juegos Olímpicos LA28.

En Los Ángeles también destacan las elecciones para sheriff del condado de Los Ángeles, que es el más grande del país, entre el actual titular, Robert Luna, y su antecesor, Alex Villanueva, que aspira a regresar a encabezar el LASD.

Los electores de Los Ángeles también votan por el próximo fiscal de la ciudad de Los Ángeles, contienda en la que se enfrentan dos candidatos demócratas: Marissa Roy y John McKinney, quien superó por escaso margen a la actual fiscal, Hydee Feldstein Soto.

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Roy es fiscal general adjunta en el Departamento de Justicia de California, como parte del equipo del fiscal general Rob Bonta; mientras que Bonta es fiscal adjunto de distrito en la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles, encabezada por Nathan Hochman.

Proposiciones en la boleta

Los electores también marcarán con su voto la aprobación o rechazo de las proposiciones autorizadas para ser incluidas en las boletas electorales de California.

Se incluye un total de 14 proposiciones, entre las que destacan las siguientes:

Proposición 1 : Emitir bonos por valor de $11,500 millones de dólares para financiar el Programa de Vivienda Multifamiliar , el Programa de Vivienda CalVet y viviendas para jóvenes.

: Emitir bonos por valor de $11,500 millones de dólares para financiar el Programa de Vivienda Multifamiliar , el Programa de Vivienda CalVet y viviendas para jóvenes. Proposición 3 : Renovar los impuestos adicionales sobre la renta promulgados con la aprobación de la Proposición 30 en 2012, que financian programas de educación y de atención a la primera infancia.

: Renovar los impuestos adicionales sobre la renta promulgados con la aprobación de la Proposición 30 en 2012, que financian programas de educación y de atención a la primera infancia. Proposición 4 : Permite que los gobiernos estatales y locales creen programas que proporcionen fondos públicos a los candidatos, sujetos a límites de gasto y normas de elegibilidad.

: Permite que los gobiernos estatales y locales creen programas que proporcionen fondos públicos a los candidatos, sujetos a límites de gasto y normas de elegibilidad. Proposición 37 : Establecer un programa de segunda hipoteca para compradores de vivienda calificados en viviendas que cumplan con los requisitos y emitir bonos por valor de $25,000 millones de dólares para financiar el programa.

: Establecer un programa de segunda hipoteca para compradores de vivienda calificados en viviendas que cumplan con los requisitos y emitir bonos por valor de $25,000 millones de dólares para financiar el programa. Proposición 39 : Exigir a los votantes que presenten una identificación oficial al emitir su voto y exigir a los funcionarios electorales que utilicen datos gubernamentales para confirmar la ciudadanía de los votantes.

: Exigir a los votantes que presenten una identificación oficial al emitir su voto y exigir a los funcionarios electorales que utilicen datos gubernamentales para confirmar la ciudadanía de los votantes. Proposición 40 : Imponer un impuesto único del 5% sobre el patrimonio acumulado de los contribuyentes y fideicomisos con activos cubiertos valorados en más de $1,000 millones de dólares para financiar programas estatales de atención médica, programas de asistencia alimentaria y educación pública.

: Imponer un impuesto único del 5% sobre el patrimonio acumulado de los contribuyentes y fideicomisos con activos cubiertos valorados en más de $1,000 millones de dólares para financiar programas estatales de atención médica, programas de asistencia alimentaria y educación pública. Proposición 42: Prohibir la promulgación de nuevos impuestos después del 1 de enero de 2026 sobre la propiedad o acumulación de fondos de jubilación, activos de propiedad individual y otras formas de ahorro personal.

Día decisivo en las elecciones

Este martes 3 de noviembre es el día en que se deciden las elecciones más importantes para California, como parte de la votación de mitad de mandato, que también elige a los representantes de California para el Congreso de Estados Unidos.

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Desde el 5 de octubre, los electores de California tuvieron la oportunidad de comenzar a regresar sus papeletas por correo. Los electores que no tomaron esa alternativa tienen hasta este martes para entregar sus boletas, tanto en los buzones especiales como en los centros de votación.

El 9 de octubre fue el último día para inscribirse para votar, con la posibilidad de recibir su boleta por correo. Sin embargo, eso no significa que los ciudadanos estadounidenses que no se registraron perdieron su derecho a votar.

Todavía es posible acudir personalmente a los centros de votación para solicitar su boleta electoral, aunque la papeleta no será contabilizada hasta que se verifique que el votante cumple con todos los requisitos.

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Además de devolver por correo sus boletas, los electores de California también aprovecharon la votación anticipada desde el 24 de octubre, cuando algunos centros de votación abrieron sus puertas para la elección anticipada.

Este martes 3 de noviembre, es el último día para votar en persona o para entregar sus boletas. Los centros de votación cierran sus puertas a las 8:00 p.m., pero si se encuentra en la fila a esa hora, todavía tiene la oportunidad de emitir su voto.

El 10 de noviembre es el último día en que los condados pueden recibir las papeletas de voto enviadas por correo, pero deben tener el matasellos del día de las elecciones como máximo para que sean contabilizadas.

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Cómo encontrar su centro de votación

Desde este sábado 31 de octubre de 2026 estuvieron abiertos todos los centros para la votación anticipada en California.

Los centros de votación permanecen abiertos este martes 3 de noviembre desde las 7:00 a.m., con servicio hasta las 8:00 p.m. Si se encuentra en la fila después de esa hora, todavía puede votar.

Usted puede encontrar el centro de votación más cercano a su lugar de residencia, de acuerdo con su condado, en los siguientes enlaces:

Las autoridades electorales podrán dar a conocer los resultados preliminares de la votación desde la noche de este martes, lo que puede marcar una tendencia para los posibles ganadores.

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Sin embargo, los resultados oficiales de las elecciones para gobernador de California y la alcaldía de Los Ángeles podrían demorar algunos días más, después de que sean contabilizadas todas las papeletas enviadas por correo y los votos en persona que se emitieron durante el día de las elecciones.

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