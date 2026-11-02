“Hermanos, todo lo que aman está en riesgo”: Becerra hace un último llamado a votar en esta elección

“Becerra! ¡Becerra! ¡Becerra!”, resonó en el Hollywood Palladium el domingo por la tarde mientras el candidato demócrata a gobernador, Xavier Becerra, se dirigía al escenario como parte de su gira de campaña “Stop the Power Grab” (Detengamos la usurpación de poder).

“¿Están listos para encender la democracia? ¿Nos ayudarán a movilizar el voto? Porque, hermanos, todo lo que aman está en riesgo: nuestras familias, nuestra seguridad, nuestros derechos, nuestra libertad”, dijo Becerra a la multitud cuando entró al escenario.

Su gira de campaña llegó al sur de California este domingo, con cuatro paradas, una en San Diego, dos en el condado de Orange y una parada final en Hollywood. Estos eventos de campaña son su último esfuerzo para conseguir votos antes del día de las elecciones.

En solo dos días, los votantes de toda California decidirán entre Xavier Becerra, quien se ha ganado en gran medida el apoyo de la comunidad latina —algunos lo llaman “Tío Javier”—, y el republicano y exasesor del primer ministro del Reino Unido, Steve Hilton.

La madrugada del domingo, Becerra se unió a la senadora estatal Catherine Blakespear y a la candidata al Senado estatal Mara Elliott para dar inicio a una campaña de movilización electoral en Oceanside, que comenzó con discursos de todos los candidatos. El candidato demócrata a gobernador de California se reunió más tarde con el congresista Dave Min en Irvine y con el congresista Derek Tran en Stanton para continuar con la campaña de movilización electoral, antes de dirigirse a Hollywood para su principal evento de campaña junto al gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris, los senadores Alex Padilla y Adam Schiff y otros líderes comunitarios.

Para José y Carmen Ponce, quienes se encontraban entre la multitud el domingo, su apoyo a Becerra se debe a que quieren un liderazgo que represente a todos los residentes de California, que los guíe en la dirección correcta y que apoye a su comunidad.

Xavier Becerra ante el publico el domingo en Hollywood. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Es uno de los nuestros y creemos en lo que quiere hacer por nuestro estado”, dijo Carmen. “Tenemos que salir a votar si queremos recuperar nuestro estado, nuestro país, porque esto nos pertenece. Nuestros padres llegaron hace muchos años, vinieron aquí y lucharon por nosotros. Así que ahora nos toca a nosotros recuperarlo”.

Enrique Noriega, un padre con una hija con necesidades especiales, también estaba entre el grupo que fue a apoyar al exfiscal de California en sus últimas horas de campaña.

Noriega explicó que apoya a Becerra porque impulsa el IHSS (Servicios de Apoyo en el Hogar), un programa gubernamental de California diseñado para ayudar a pagar los cuidados en el hogar para personas de la tercera edad, ciegas o con discapacidad (incluidos los niños) de bajos ingresos.

“No es fácil yo cuido a mi hija, que requiere cuidado a todas horas; ese programa nos proporciona un salario por cuidar a nuestros seres queridos”, comentó Noriega. “Becerra está apoyando que nos suban el sueldo, lo cual sería genial, porque no podemos internar a nuestros hijos en un hospital porque no se les da el mismo cuidado, pero, al mismo tiempo, es costoso cuidar a alguien en casa”.

“Él tiene mi voto porque en verdad nos está viendo por nuestros hijos que nos necesitan”, agregó.

Simpatizantes de Xavier Becerra confían en los proyectos del candidato. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Luis Mota, un trabajador sindicalizado de LIUNA, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica, estaba presente con su grupo de trabajadores. Para él Becerra es una señal de esperanza para todo su equipo.

“Lo que me trae aquí es la esperanza de que volvamos a la normalidad; tenemos que poner fin a este odio y racismo que se dirige contra nuestra comunidad hispana e inmigrante”, dijo Mota, quien trabaja como jornalero. “Estamos detrás de él; él nos da esperanza no solo de un mejor California, pero de que nosotros, como latinos, algún día podemos estar en posiciones en donde podamos ayudar a nuestra comunidad”.

En el evento del domingo, Becerra contó con el apoyo no solo del gobernador Newsom, sino también de Kamala Harris, quien dirigió unas palabras de aliento a la multitud.

“Sabemos que la verdadera medida del liderazgo no se basa en a quién derrotas, sino en a quién ayudas a salir adelante, y ese es Xavier”, dijo la exvicepresidenta.

En la recta final del evento y mientras la multitud se acercaba para tomarse las últimas fotos con él, Becerra gritaba: “¡Cuando luchamos, ganamos! ¡Cuando votamos, ganamos!”

El senador Alex Padilla, la exvicepresidenta Kamala Harris y el gobernador Gavin Newsom se reunieron ayer para apoyar la candidatura de Xavier Becerra. Crédito: AP

“En dos días, si hacemos nuestro trabajo, los estadounidenses convertirán todo ese odio en una ola azul, una ola azul que arrastrará la corrupción y la crueldad de Trump por el desagüe de la historia”, dijo Becerra. “Al igual que ustedes, ya me he enfrentado a un autoritarismo peligroso, y estoy listo para hacerlo de nuevo, porque soy lo que más temen quienes nos odian: un hijo orgulloso de inmigrantes”.