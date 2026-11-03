Metro Los Ángeles ofrece viajes gratis durante jornada electoral

Como un recurso para apoyar a los residentes, Metro Los Ángeles ofrece viajes gratuitos para que asistan a cumplir con su derecho a votar en las elecciones de mitad de mandato, este martes 3 de noviembre de 2026.

Desde las 4.00 a.m. de este martes, la agencia de transporte público permite el acceso gratuito para los traslados en trenes y autobuses, además del servicio a demanda Metro Micro y en Metro Bike Shake.

Los viajes sin costo están vigentes en todas las líneas y servicios hasta las 3:00 a.m. del miércoles 4 de noviembre.

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En los autobuses y trenes, los usuarios encuentran los accesos libres, lo que les permite viajar para acudir a cualquiera de los centros de votación en Los Ángeles.

Los usuarios de Metro Bike Share pueden obtener un viaje gratuito de 30 minutos al seleccionar la opción de un viaje en un quiosco o en la aplicación e ingresando el código promocional 110326 al finalizar el pago.

El código puede ser utilizado varias veces a lo largo del día, pero se requiere de una tarjeta de crédito o de débito para utilizar el servicio de transporte sin costo.

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Para las bicicletas eléctricas de Metro Bike Share, las tarifas quedarán eximidas. Los viajes de más de 30 minutos tienen un costo de $1.75 dólares por cada 30 minutos adicionales, informó la agencia de transporte público.

Metro Los Ángeles informó que los viajes de Metro Micro se pueden reservar a través de su aplicación, en este enlace, o llamando al 323-466-3876, y seleccionando la opción 5.

No es necesario presentar ningún código de cupón, y todos los viajes que sean reservados para este martes 3 de noviembre, serán gratuitos de forma automática.

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Además de los traslados sin costo, los electores de Los Ángeles también pueden encontrar buzones especiales para depositar sus papeletas en 12 estaciones.

Los buzones electorales están instalados en áreas públicas monitoreadas por cámaras de vigilancia, de acuerdo con la agencia. Las estaciones con buzones son las siguientes:

Union Station : portal este.

: portal este. El Monte Bus Transit Center : área de la plaza.

: área de la plaza. Harbor Gateway Transit Center : plaza de transporte.

: plaza de transporte. Harbor Freeway : Línea C, en el área de estacionamiento para usuarios.

: Línea C, en el área de estacionamiento para usuarios. Hollywood Western : Línea B, en el área de la plaza.

: Línea B, en el área de la plaza. North Hollywood : Línea B, en la plaza este.

: Línea B, en la plaza este. Norwalk : Línea C, en la plaza este.

: Línea C, en la plaza este. Estación Pierce College : Línea G, en la entrada este al andén.

: Línea G, en la entrada este al andén. Pomona North : Línea A, en el estacionamiento oeste.

: Línea A, en el estacionamiento oeste. Westlake MacArthur Park : líneas B y D, en el patio.

: líneas B y D, en el patio. Wilshire Vermont : líneas B y D, en el patio.

: líneas B y D, en el patio. Wilshire/La Cienega: Línea D, en la entrada a nivel de calle.

Los electores que tienen planeado acudir personalmente a un centro de votación, pueden acudir a la sede de Metro Los Ángeles, en One Gateway Plaza, junto a Union Station, donde pueden encontrar un centro, con servicio hasta las 8:00 p.m.

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Si usted llega a un centro de votación antes de las 8:00 p.m. y se encuentra en la fila, no se retire, ya que tendrá oportunidad de emitir su voto.

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