Union Station celebra la Fan Zone del Mundial 2026 en Los Ángeles

Los Ángeles está a dos semanas de celebrar la inauguración del Mundial 2026 y Union Station no puede quedarse fuera de la fiesta del evento deportivo.

Del 25 al 28 de junio, las instalaciones de Union Station se convertirán en la Fan Zone de la Copa del Mundo de Fútbol, con una celebración de cuatro días.

Los fans podrán presenciar la retransmisión de partidos en directo, además de disfrutar de experiencias interactivas, con la oferta de comida y música.

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El evento es gratuito y abierto para todas las edades, pero es necesario apartar tu asistencia a través de Eventbrite para tener acceso a todas las actividades de la Fan Zone del Mundial 2026.

Se tendrán otra actividades fuera de la Fan Zone, que estarán abiertas al público sin necesidad de una reserva previa.

Transmisión de partidos

Los asistentes al Fan Zone en Union Station tendrán la oportunidad de presenciar la transmisión en directo de partidos del Mundial en una pantalla LED gigante que se instalará en el histórico vestíbulo.

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Además, los aficionados podrán convivir con los jugadores que estarán presentes para responder a sus preguntas, en el mejor ambiente mundialista. Para consultar el calendario de partidos, puede consultar este enlace.

Se tendrán pantallas gigantes para presenciar partidos del Mundial en directo. Crédito: Union Station Fan Zone | Cortesía

En el estacionamiento B de Union Station, los fans podrán ver todos los partidos en una pantalla gigante, con música de DJ. En la sala de espera también habrá otra pantalla LED de gran tamaño para que los viajeros disfruten de los encuentros mundialistas.

Experiencias interactivas

Los organizadores anunciaron el evento “Entrena como un profesional” para que los fans vivan una experiencia al aire libre y pongan a prueba sus habilidades.

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Los participantes tomarán parte de competiciones amistosas para practicar actividades como remates, velocidad y precisión, así como para tomarse una foto como un futbolista profesional.

Oferta de alimentos y bebidas

La zona de comida Matchday Eats reunirá a restaurantes de Union Station, como Traxx Restaurant & Bar, Everywhere Beer en el espacio de Fred Harvey, Cilantro Fresh Mexican Grill, Wetzel’s Pretzels e Ice Above.

En colaboración con Smorgasborg, los food trucks de Los Ángeles se instalarán bajo la torre del reloj de viernes a domingo, con Morales Fruit y Happy Ice en la Fan Zone de Union Station.

Otras atracciones

Los visitantes al Fan Zone del Mundial 2026 podrán disfrutar del balón de fútbol decorado por la comunidad y que fue diseñado por el artista Mr. B Baby.

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En la galería Metro Art Passageway se presentará la exposición “Play” con obras de Pelle Cass, que transforman campos deportivos en composiciones de animación stop-motion con múltiples capas.

Cass captura, en sus creaciones, el desarrollo de los partidos, con jugadores que se multiplican y movimientos que chocan, celebrando el juego por encima de la competencia e invitando al público a mirar más allá del marcador y a conectar con momentos humanos compartidos.

En el Metro TAP & Info Dome, en la sala de espera de Union Station, se ofrecerá información sobre el transporte público y la venta de tarjetas TAP conmemorativas, para conectar a los aficionados con las sedes del Mundial y los centros culturales de Los Ángeles.

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Durante los cuatro días de fiesta del Fan Zone en Union Station, los visitantes podrán disfrutar de la actuación de artistas invitados. Se recomienda seguir el sitio de Union Station en Instagram para conocer los programas y horarios oportunamente.

Union Station se localiza en 800 North Alameda Street, en Los Ángeles.

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