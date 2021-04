¿Por qué eligieron Union Station para celebrar la gala de los Oscar este 2021?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El productor de los Oscar, Steven Soderbergh, eligió la emblemática estación angelina Union Station para la edición 93 de la entrega de premios. En un año marcado por las restricciones de la pandemia del coronavirus, el edificio neocolonial ofrece la amplitud y la elegancia que la organización buscaba para una gala atípica e histórica.

Sin embargo, no es la primera vez que la estación construida en 1939 es el foco de las miradas de Hollywood. El lugar ha sido escenario secundario de películas ampliamente conocidas como Blade Runner o The Dark Knight Rises (Batman: El caballero de la noche asciende). Y ha aparecido también en comerciales de automóviles o la serie de televisión NCIS: Los Angeles.

Su combinación de los estilos arquitectónico colonial, art decó y Mission Revival hacen del edificio una localización perfecta que el cine lo haya podido presentar no solo como estación de tren sino también en estación de policía, club o aeropuerto.

La estación más grande del oeste estadounidense y “la última de las grandes estaciones de tren”, como se describe en su página web, ha sido también “un sitio preferente para los secuestros cinematográficos” como los de las películas Nick of Time o To Live and Die in L.A., según apunta Thom Andersen en su documental Los Angeles Plays Itself.

Union Station acabó recientemente con un proyecto de restauración que duró ocho años y costó $4.1 millones de dólares, por lo que lucirá sus mejores galas la noche de este domingo.

La ceremonia de entrega de premios de la academia ha cambiado varias veces de lugar en sus 93 años de historia. La primera gala se celebró en 1929 con 270 invitados en el en el Hotel Hollywood Roosevelt. De ahí, se trasladó a los hoteles Ambassador y Biltmore. Otras ubicaciones han sido Grauman’s Chinese Theatre, Shrine Civic Auditorium, Academy’s Melrose Avenue Theater, Pantages Theater, Santa Monica Civic Auditorium o Dorothy Chandler Pavilion. Desde 2002, la sede ha sido el Dolby Theater, en Hollywood con Highland y a una cuadra de la primera localización. Ahí también habrá actividad en esta edición 2021, aunque será residual.

“Los productores tenían claro que estaban comprometidos a hacer esto de una manera diferente y buscar lugares alternativos“, dijo a Associated Press David Rockwell, diseñador de producción de esta edición de los Oscar. “Pensamos en formas de crear la elegancia de los primeros premios“, añadió. Según él, la estación es atractiva “a nivel conceptual y práctico”.

El evento aprovechará la luz natural que entra por las ventanas de 40 pies de altura del área principal antes de que se ponga el sol. La iluminación en las mesas que hay en la sala permitirán un tono más íntimo a una gala a la que asistirán solo 170 personas (los nominados con un solo invitado). Al mismo tiempo, la amplitud del espacio permitirá que tanto ellas como el personal técnico puedan mantener la distancia de seguridad en todo momento.

Los productores de esta gala de los Oscar están más enfocados en transmitir a los hogares una estética más cinematográfica que televisiva, que esté narrada como un guion de película y en la que la localización también cuente una historia.

