Metro Los Ángeles inaugura primera etapa de la Extensión de la Línea D

Metro Los Ángeles tiene todo listo para inaugurar la Sección 1 de la Extensión de la Línea D, programada para las 12:30 p.m. de este viernes 8 de mayo, con servicio de tren en tres nuevas estaciones: Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega.

Desde su apertura en 1996, la Línea D se ha renovado para mantener un servicio rápido, frecuente y de gran capacidad, que conecta Union Station con las áreas de Westlake, Koreatown, Miracle Mile y la zona este de Beverly Hills.

D Line Ext opens 12:30pm Friday!



Free rides 4am Fri May 8 thru 3am Mon May 11 on Metro 🚇🚍🚲🚐



Celebrate with us 12:30pm-4pm Fri👇🏽 pic.twitter.com/9ARxbDZqtx — Metro Los Angeles (@metrolosangeles) May 6, 2026

Con la ampliación, será más rápido viajar en el servicio de transporte que en un vehículo; además, muchos usuarios de las dos líneas que recorren Wilshire —las líneas 20 y 720— también podrán descubrir que el tren puede ser una mejor opción.

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En un comunicado, Metro Los Ángeles informó que el viernes 8 de mayo, entre las 12:30 p.m. y las 4:00 p.m., se llevarán a cabo las celebraciones comunitarias tituladas “Discovery Runs Deep” en cada una de las tres nuevas estaciones, así como en Wilshire/Western.

Las celebraciones ofrecerán puestos de comida local, exhibiciones de artesanía y módulos de información pública, ambientados con música de DJ.

Para celebrar la ocasión, los servicios de Metro Los Ángeles de tren, autobús, bicicletas compartidas y Metro Micro, serán gratuitos desde las 4:00 a.m. del viernes 8 de mayo hasta las 3:00 a.m. del lunes 11 de mayo.

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Para los viajes sin costo de Metro Bike Share, los usuarios deben usar el código 050826, mientras que no se requiere ningún código para el servicio de Metro Micro.

Por ahora, solo se tiene la inauguración de la Sección 1 de la Extensión de la Línea D. La Sección 2 llegará al centro de Beverly Hills y a Century City; mientras que la Sección 3 llegará hasta Westwood Village, con una estación junto al Centro Médico de Asuntos de Veteranos del Oeste de Los Ángeles.

Se tiene previsto que Metro Los Ángeles inaugure las secciones 2 y 3 en 2027.

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La extensión de la Línea D se pudo hacer realidad después de que en 2028, más de dos tercios de los votantes del condado de Los Ángeles aprobaron la Medida R —una propuesta de impuesto sobre las ventas— que financió una ampliación de nueve millas (14.4 km) de tren hasta Westwood.

Una medida posterior de impuesto sobre las ventas —Medida M—, que fue propuesta a votación en 2016 y obtuvo el 71% de aprobación, impulsó la construcción de la Sección 3.

Wilshire Boulevard es una de las calles más emblemáticas en Los Ángeles, pero nunca había contado con un tipo de servicio de trenes, al oeste de Western Avenue, el actual punto terminal de la Línea D.

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