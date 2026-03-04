Metro Los Ángeles implementa servicio de transporte para el Mundial 2026

Metro Los Ángeles ya tiene lista la estrategia en su cancha, aunque no precisamente en el campo de fútbol, sino en el servicio que se brindará tanto a los residentes como a los miles de turistas que visitarán la ciudad durante el Mundial 2026.

Cuando faltan menos de 100 días para que el balón comience a rodar, la agencia de servicio de transporte público se coordina con más de 100 proveedores de transporte regional del sur de California para garantizar que todos tengan un servicio rápido y económico, dijo la agencia de transporte público.

El propósito es ofrecer a los fanáticos del fútbol la oportunidad de utilizar el transporte público metropolitano para que no lidien con el tráfico de Los Ángeles, así como con el costo de estacionamiento en el estadio, que será hasta tres veces mayor que las tarifas de estacionamiento de Metro.

Se tienen programados ocho partidos en el Estadio de Los Ángeles, conocido como SoFi Stadium para eventos no relacionados con el Mundial, y que se encuentra en el área de Inglewood, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

En el Mundial 2026, Metro y las agencias de transporte de la región ofrecerán conjuntamente el servicio de movilidad directamente al estadio.

Servicio de estacionamiento

Se puede tener acceso a estaciones específicas de Metro Los Ángeles donde se cuenta con el servicio de estacionamiento, más económico que en el Estadio de Los Ángeles.

Algunas de las principales estaciones de metro son las siguientes, algunas de ellas con servicio de estacionamiento:

Estación Hawthorne/Lennox , de la Línea C de Metro. El estacionamiento tendrá un costo de $120 dólares (más cargos). Si se compra el ticket con anticipación, el precio será de $101.89 dólares (cargos incluidos).

, de la Línea C de Metro. El estacionamiento tendrá un costo de $120 dólares (más cargos). Si se compra el ticket con anticipación, el precio será de $101.89 dólares (cargos incluidos). Estación Crenshaw de la Línea C de Metro. El estacionamiento tendrá un costo de $120 dólares (más cargos). Si se compra el servicio de forma anticipada, el precio será de $101.89 dólares (cargos incluidos).

de la Línea C de Metro. El estacionamiento tendrá un costo de $120 dólares (más cargos). Si se compra el servicio de forma anticipada, el precio será de $101.89 dólares (cargos incluidos). Estación LAX/Metro Transit Center , de las Líneas C y K de Metro. No hay estacionamiento en esta estación.

, de las Líneas C y K de Metro. No hay estacionamiento en esta estación. El Camino College , en Torrance, con la Línea 210 de autobús de Metro, la Línea 3 del Gardena Transit y las Líneas 2, 5 y 10 de Torrance Transit. El estacionamiento tendrá un costo de $120 dólares más cargos). Si se compra con anticipación, será de $101.89 dólares (cargos incluidos).

, en Torrance, con la Línea 210 de autobús de Metro, la Línea 3 del Gardena Transit y las Líneas 2, 5 y 10 de Torrance Transit. El estacionamiento tendrá un costo de $120 dólares más cargos). Si se compra con anticipación, será de $101.89 dólares (cargos incluidos). Centro de Tránsito Harbor Gateway , en Gardena, con la Línea J de Metro. El estacionamiento tendrá un costo de $90 dólares (más cargos). Con la compra anticipada, será de $69.71 dólares (cargos incluidos).

, en Gardena, con la Línea J de Metro. El estacionamiento tendrá un costo de $90 dólares (más cargos). Con la compra anticipada, será de $69.71 dólares (cargos incluidos). Centro de Long Beach , con la Línea A de Metro y varias líneas de autobús de Long Beach Transit. No se tiene información actualizada sobre el servicio de estacionamiento.

, con la Línea A de Metro y varias líneas de autobús de Long Beach Transit. No se tiene información actualizada sobre el servicio de estacionamiento. Union Station , en el centro de Los Ángeles, cuenta con las Líneas A, B, D y J de Metro, así como líneas de autobuses locales, el tren regional Metrolink y el tren interurbano Amtrak. Próximamente se anunciará el costo de estacionamiento.

, en el centro de Los Ángeles, cuenta con las Líneas A, B, D y J de Metro, así como líneas de autobuses locales, el tren regional Metrolink y el tren interurbano Amtrak. Próximamente se anunciará el costo de estacionamiento. Estación North Hollywood , con las Líneas B y G de Metro, en la zona este del Valle de San Fernando. El estacionamiento tendrá un costo de $75 dólares (más cargos). Si se compra con anticipación, el precio será de $58.99 dólares (cargos incluidos).

, con las Líneas B y G de Metro, en la zona este del Valle de San Fernando. El estacionamiento tendrá un costo de $75 dólares (más cargos). Si se compra con anticipación, el precio será de $58.99 dólares (cargos incluidos). Estación Pierce College, de la Línea G del Metro. En la zona oeste del Valle de San Fernando. El estacionamiento tendrá un costo de $75 dólares (más cargos). Si se adquiere con anticipación el ticket, el precio será de $58.99 dólares (cargos incluidos).

Está disponible el servicio de reserva de cajones de estacionamiento. Cada pase digital incluye el pasaje para tres personas que asistan a los partidos con el servicio al estadio.

Para hacer la reserva, puede usar el enlace del partido al que se asistirá:

EE.UU. vs. Paraguay: 12 de junio

Irán vs. Nueva Zelanda: 15 de junio

Suiza vs. (equipo por determinar): 18 de junio

Bélgica vs. Irán: 21 de junio

EE.UU. vs. (equipo por determinar): 25 de junio

Fase de dieciseisavos (equipos por determinar): 28 de junio

Fase de dieciseisavos (equipos por determinar): 2 de julio

Cuartos de final (equipos por determinar): 10 de julio

Metro Los Ángeles anunció que todos los estacionamientos contarán con personal de seguridad antes, durante y después de cada partido.

El servicio de estacionamiento comenzará hasta cuatro horas antes del inicio de los partidos para que los aficionados puedan llegar con tiempo suficiente para disfrutar del ambiente del día del partido.

Para regresar al estacionamiento, el servicio saldrá del estadio hasta 90 minutos después de que el partido haya terminado.

Los aficionados también pueden viajar en metro al FIFA FanFest, en Los Angeles Memorial Coliseum, del 11 al 15 de junio, donde habrá transmisiones en vivo de los partidos. Está a poca distancia de las estaciones Expo Park/USC y Expo/Vermont, de la Línea E de metro.

Costo de pasajes

El precio de los pasajes de metro para asistir al estadio y ver los partidos del Mundial 2026 será el mismo que los pasajes regulares: $1.75 dólares por trayecto y $3.50 dólares por viaje de ida y vuelta, que se pueden pagar de las siguientes maneras:

Una tarjeta de crédito : (Visa, Mastercard, American Express, Discover, UCB y Union Pay), que es una nueva opción de pago que Metro lanzará durante la primavera.

: (Visa, Mastercard, American Express, Discover, UCB y Union Pay), que es una nueva opción de pago que Metro lanzará durante la primavera. Una tarjeta TAP: ya sea en formato físico o digital en Apple Wallet para iPhone o con la aplicación TAP para iPhone y Android.

Para consultar más información sobre las tarifas de Metro, puede consultar este enlace.

Planea tus viajes

Durante el Mundial 2026, Metro Los Ángeles continuará con su servicio habitual, que podrá ser utilizado por los turistas que quieran conocer más lugares en la región.

Metro opera seis líneas de tren, con una extensión de más de 120 millas, así como más de 100 líneas de autobús que recorren el condado de Los Ángeles.

Para planificar un viaje en transporte público, se puede usar Google Maps, Apple Maps, las aplicaciones para celular Transit o Moovit, o el planificador de viajes de Metro.net.

Los visitantes tienen a su alcance en Los Ángeles otras dos agencias de tren del sur de California que conectan con el sistema de Metro en varias ubicaciones:

Tren regional Metrolink : Ofrece servicio al área metropolitana de Los Ángeles y a los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura.

: Ofrece servicio al área metropolitana de Los Ángeles y a los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura. Amtrak: servicio de tren interurbano al resto de California y a otras ciudades de Estados Unidos.

La estación donde conectan los sistemas de Metro, Metrolink y Amtrak es Union Station, en el centro de Los Ángeles. Metrolink y Amtrak también tienen servicio al Aeropuerto de Hollywood-Burbank.

Para recibir actualizaciones sobre el servicio de Metro durante el Mundial 2026, se puede suscribir en este enlace.

