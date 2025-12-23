A disfrutar las fiestas con viajes sin costo de Metro Los Ángeles

Para disfrutar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Metro Los Ángeles anunció que ofrecerá viajes sin costo en toda su red de transporte público en Nochebuena y Año Nuevo.

La agencia informó que tendrá servicio de trenes las 24 horas desde Nochevieja hasta el Día de Año Nuevo en las líneas A, B, D y E, mientras que en las líneas C y K estarán en operación hasta las 2:00 a.m. del 1 de enero de 2026.

De esta manera, Metro Los Ángeles mantiene una tradición anual que permite a los pasajeros disfrutar de las fiestas sin la necesidad de preocuparse por el tráfico, el estacionamiento o por conducir bajo la influencia del alcohol.

Para los pasajeros, Metro se convierte en la forma más segura y tranquila de trasladarse durante las dos veladas de fiesta familiar.

El servicio sin pago de tarifa en los servicios de trenes y autobuses de Metro se tendrá durante los siguientes periodos:

Nochebuena : de las 4:00 a.m del miércoles 24 de diciembre hasta las 3:00 a.m. del jueves 25 de diciembre.

: de las 4:00 a.m del miércoles 24 de diciembre hasta las 3:00 a.m. del jueves 25 de diciembre. Nochevieja: de las 4:00 a.m. del 31 de diciembre hasta las 3:00 a.m. del jueves 1 de enero de 2026.

En ambos periodos, las puertas de cobro en todas las estaciones de Metro Rail estarán abiertas, y las máquinas expendedoras y validadoras no descontarán el precio de las tarjetas TAP ni de los medios de pago.

El día de Navidad y el día de Año Nuevo, Metro operará con el horario de domingo/día festivo, con servicio nocturno normal en Nochebuena hasta aproximadamente la medianoche en todas las líneas de tren.

Los servicios regulares de autobuses nocturnos OWL se mantendrán en operación en todo el condado de Los Ángeles.

Viajes gratuitos en Metro Bike Share y Metro Micro

Metro Bike Share y Metro Micro también tendrán viajes gratuitos en las fiestas de Nochebuena y Nochevieja, en los mismos periodos de trenes y autobuses.

Para disfrutar del servicio de 30 minutos sin tarifa en Metro Bike Share, se debe seleccionar “1 viaje” en cualquier quiosco, en línea o en la aplicación Metro Bike Share, con los siguientes códigos promocionales:

Nochebuena : 122425

: 122425 Nochevieja: 123125

Se requiere una tarjeta de crédito o débito. Los primeros 30 minutos de todos los viajes no tienen costo, y los viajes de más de 30 minutos cuestan $1.75 dólares por cada media hora adicional.

Se eximen las tarifas de desbloqueo de la bicicleta eléctrica Metro, y pueden aplicarse retenciones temporales de tarjetas y tarifas de uso.

Para un viaje gratuito dentro de las zonas de servicio de Metro Micro, los pasajeros deben usar el código de promoción MERRY25 el 24 de diciembre y RING26 el 31 de diciembre.

Servicio especial al Rose Bowl

Metro Los Ángeles ofrecerá el 1 de enero de 2026 un servicio adicional temprano por la mañana en la Línea A para las personas que quieran asistir al Desfile de las Rosas y al Rose Bowl.

Después del desfile, se exhibirán las carrozas en el área de Victory Park, en Pasadena.

El primer día del año, el servicio de transporte desde la estación Sierra Madre Villa hasta el área de observación posterior al desfile funcionará de 12:30 p.m. a 5:30 p.m.

El 2 y 3 de enero, el servicio de transporte desde Sierra Madre hasta la estación Villa se ofrecerá de 6:30 a.m. a 5:30 p.m.

