Descubre cómo llegar al desfile de los Dodgers en metro

Es momento de celebrar el bicampeonato de los Dodgers, y la mejor manera de llegar este lunes al desfile en el centro de la ciudad es con el transporte público que ofrece Metro Los Ángeles.

Olvídate de pasar un mal momento por el tráfico vehicular o por encontrar estacionamiento. Al tomar los trenes y autobuses de transporte público, tu único propósito será festejar en grande junto con miles de aficionados del campeón de la Serie Mundial.

Go Metro to the parade on Monday for your World Series Champion @Dodgers!



How to ride: https://t.co/QSvq26ZJiI



4 Pro Tips:



📱 Use smartphone to pay fare



⏰ ARRIVE EARLY



🅿️ Many of our stations have parking



🍴 Hang in DTLA after parade to avoid crowds pic.twitter.com/seiHJUcean — Metro Los Angeles (@metrolosangeles) November 2, 2025

La celebración comienza a las 11:00 a.m. de este lunes en el centro de Los Ángeles, así que puedes tomar los trenes de metro hasta alguna de las siete estaciones más cercanas a la ruta del desfile.

Sigue leyendo: Dodgers ganan la Serie Mundial con corazón de campeón

Si eres uno de los afortunados en tener un boleto para la celebración en la casa de los Dodgers, puedes aprovechar el servicio del Dodger Stadium Express, que saldrá desde South Bay Station y Union Station a partir de las 8:30 a.m. de este lunes. El servicio es gratuito, pero debes tener un boleto para el evento.

Para asistir al desfile y tomas la Línea B/D de Metro, puedes bajar en las estaciones Civic Center/Grand Park, Pershing Square o 7th/Metro.

Si viajas por la Línea A o la Línea E, tu mejor opción es bajar en las estaciones Little Tokyo/Arts District, Historic Broadway, Grand Ave Arts/Bunker Hill o 7th/Metro.

Sigue leyendo: Obtén transporte gratuito en Metro Los Ángeles el día de las votaciones

Puedes planificar tu viaje al desfile de los Dodgers en transporte público con Google Maps, Apple Maps, las aplicaciones de celular Transit o Moovit, o el planificador de viajes de Metro.

Si viajas en automóvil y quieres evitar pasar un mal rato en el tránsito, puedes dejarlo en el estacionamiento gratuito o de pago que tienen muchas estaciones de tren de Metro. Puedes consultar este enlace para conocer una lista de las estaciones con este servicio.

Si vives lejos del área de Los Ángeles, recurre al tren regional Metrolink, que es la opción para viajar de forma rápida y conveniente.

Sigue leyendo: ¡De fiesta! Metro Los Ángeles inaugura extensión de la Línea A

Trasládate hasta Union Station, en el centro de Los Ángeles, donde puedes transbordar a las Líneas A, B o D de Metro para acercarte a la ruta del desfile, o bien puedes caminar unas 900 yardas para llegar al punto de inicio del recorrido.

Consulta el sitio web de Metrolink para obtener información sobre los horarios, tarifas y estacionamiento, y no olvides que con un boleto SoCal Day Pass de Metrolink puedes viajar gratis en Metro. Conserva tu boleto de Metrolink para escanearlo en los torniquetes.

El pasaje regular de Metro tiene un costo de $1.75 dólares, o $3.50 dólares por viajes de ida y vuelta. Dos niños, de seis años o menos, pueden viajar gratis con cada adulto que pague su boleto.

Sigue leyendo: ¡Festejando la Independencia de México en Los Ángeles!

Para viajar en Metro, puedes pagar tu pasaje con una tarjeta TAP digital en tu celular, o con una tarjeta TAP de plástico para utilizar los trenes y autobuses públicos. Hay máquinas expendedoras de tarjetas TAP en todas las estaciones de tren de Metro.

Para evitar filas en las máquinas TAP de las estaciones de Metro este lunes, lo mejor es que compres tu tarjeta TAP con pasaje de forma anticipada desde tu teléfono.

Debido al desfile de celebración de los Dodgers, muchas de las rutas de autobuses de Metro en el centro de Los Ángeles tendrán desvíos, por lo que puedes consultar la página de alertas de servicios para obtener más información.

Sigue leyendo:

· Extienden a más estudiantes el programa GoPass de Metro Los Ángeles

· ¡Buena noticia! La Línea D de Metro reanuda sus servicios tras 70 días

· La espera terminó: se inaugura LAX/Metro Transit Center