Metro Los Ángeles celebra el Día de la Equidad en el Transporte con viajes gratis

Como es tradición, para celebrar el cumpleaños de Rosa Parks, una leyenda de los derechos civiles, Metro Los Ángeles ofrece este miércoles 4 de febrero a sus pasajeros viajes sin costo por el Día de la Equidad en el Transporte.

La oportunidad de tener traslados gratuitos en sus redes de camiones, trenes y bicicletas sirve para conmemorar el valiente acto de Parks, quien en 1955 se negó a ceder su asiento en un autobús público a un pasajero blanco, en Montgomery, Alabama.

Metro honors Transit Equity Day with free rides on our system on Wednesday, Feb. 4!🚌 🚆



Use the codes below for free rides on Metro Bike and our on-demand service known as Metro Micro.



Bike Share: 020426

Metro Micro: EQUITY26



Read more: https://t.co/Vp7VpjlPlu pic.twitter.com/kNGXiP85ub — Metro Los Angeles (@metrolosangeles) February 3, 2026

Por su acción, que llevó al boicot de los autobuses públicos de Montgomery, fue el impulso para el movimiento de derechos civiles en todo el país, que tuvo como consecuencia que en 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara que era inconstitucional la segregación en el transporte.

Para recordar aquel hecho inédito, se creó el Día de la Equidad en el Transporte, un servicio que conecta a las personas con empleos, educación, atención médica, cultura, a la familia y con las comunidades.

De acuerdo con la agencia de servicio de transporte público, en el condado de Los Ángeles, cerca del 9% de los hogares no cuentan con un vehículo, y casi el 30% tiene un ingreso familiar menor a $50,000 dólares anuales.

Durante este miércoles, los usuarios de trenes y autobuses simplemente tienen que abordar el transporte para disfrutar de los traslados sin costo.

Para las personas que utilizan el servicio de Metro Bike Share, deben usar el código 020425; mientras que para Metro Micro, el código a usar es EQUITY26.

Para este día especial, Metro preparó una tarjeta TAP dedicada al Día de la Equidad en el Transporte, que está disponible en los Centros de Atención al Cliente y en estaciones seleccionadas de trenes. Tiene un costo de $2 dólares, a la que se le debe agregar la tarifa de sus viajes.

Entre los beneficios que Metro Los Ángeles ha logrado, está mantener el pasaje regular en $1.75 dólares para un viaje en Metro, el cual se mantiene sin cambio desde 2014.

También destacan los programas con viajes gratuitos para estudiantes K-12 y de colegios comunitarios (GoPass), viajes gratuitos y con descuento para residentes de bajos ingresos (LIFE) y pasajes con descuento para personas de la tercera edad, beneficiarios de Medicare y pasajeros con discapacidad.

