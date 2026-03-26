Metro Los Ángeles aprueba extensión de la línea K hacia Hollywood

La junta directiva de Metro Los Ángeles aprobó por unanimidad este jueves el proyecto para extender la línea K de tren ligero entre San Vicente y Hollywood.

El plan considera extender la línea K en un tramo aproximado de 9.7 millas (15.6 kilómetros), para conectar la línea Crenshaw/Expo a través de Mid-City y el distrito de Fairfax, para después seguir por West Hollywood hasta llegar al área del Hollywood Bowl.

De acuerdo con los responsables del transporte público, la extensión podría ofrecer servicio a unos 100,000 usuarios diarios, conectaría 125,000 puestos de trabajo a poca distancia de las estaciones y atendería a más de 325,000 residentes.

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La ampliación también proporcionará conexiones ferroviarias directas a los principales destinos, incluidos el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el Kia Forum y el SoFi Stadium.

La propuesta contempla la construcción de un total de 10 estaciones, que conectarían con destinos como Cedars-Sinai Medical Center, Pacific Design Center y The Grove.

La decisión de la junta de Metro forma parte del proceso de planificación iniciado bajo un marco de ejecución temprana del proyecto para fines de planificación, financiación y coordinación futuras. No constituye una aprobación definitiva del proyecto.

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De acuerdo con la agencia de transporte público, la inversión para la extensión de la línea sería de unos $15,000 millones de dólares.

El proyecto encontró cierta resistencia por parte de los propietarios de viviendas, quienes manifestaron su preocupación por la construcción de túneles debajo de sus vecindarios.

“Metro realizó túneles en diversos proyectos en todo el condado de Los Ángeles, y muchos propietarios participaron en un recorrido por todo el condado para conocer las obras que Metro ha llevado a cabo”, dijo la supervisora del condado de Los Ángeles, Lindsey Horvath.

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“Continúan realizando estudios de seguridad y análisis técnicos adicionales para abordar las inquietudes que han planteado los miembros de la comunidad; y como ya he dicho, seguirán haciéndolo para atender dichas inquietudes”, añadió.

Las obras de la extensión pueden comenzar en unos 15 años.

No se tiene previsto que la construcción de la extensión comience hasta 2041, y que el servicio se inaugure a finales de la década de 2040.

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