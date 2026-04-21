Día de la Tierra: aprovecha los viajes sin costo de Metro Los Ángeles

La celebración del Día de la Tierra llega en un excelente momento para Metro Los Ángeles, en medio de sus programas de ampliación de sus líneas para transportar cada vez a más pasajeros y que se olviden de utilizar sus automóviles particulares.

Metro brinda viajes gratuitos en toda su red de transporte público, en trenes, autobuses, Metro Bike y Micro, desde las 3:00 a.m. de este miércoles 22 de abril hasta las 3:00 a.m. del jueves.

FREE 🚍🚇🚲🚐 RIDES on Wed, April 22, for Earth Day!



This is your planet—ride for it



Transit trips ✂️ emissions!



Bike Share-use code 042226



Micro-use code EARTHDAY26



To plan a trip, use Google/Apple maps, Transit or Moovit app or https://t.co/uQLolAJyCL



📷 NASA pic.twitter.com/cXXBg23wAA — Metro Los Angeles (@metrolosangeles) April 21, 2026

Los pasajeros podrán acceder a los trenes y autobuses sin tener la necesidad de presentar sus tarjetas para el cobro del viaje en sus distintas líneas y rutas.

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Para aprovechar los traslados sin costo en Metro Bike Share, los usuarios pueden disfrutar de viajes gratuitos de 30 minutos. Se debe seleccionar “1-Viaje” en cualquier quiosco, en línea o en la aplicación de Metro Bike Share e ingresar el código 042226, que se puede utilizar varias veces durante el día.

Para usar el servicio, se requiere una tarjeta de crédito o débito. Los viajes de más de 30 minutos tienen un costo de $1.75 dólares por cada media hora adicional. Las tarifas de las bicicletas eléctricas están exentas.

El transporte de Metro Micro también está considerado para los viajes sin costo. El código para los traslados gratuitos en este servicio es EARTHDAY26.

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Metro Los Ángeles tiene el objetivo de ofrecer más opciones a los residentes para desplazarse en el área de Los Ángeles, al mismo tiempo que reduce el impacto del transporte privado en el medio ambiente.

Las personas, al utilizar el transporte público en lugar de usar sus vehículos, beneficia la reducción de la contaminación atmosférica, siendo una forma eficaz de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

Para Metro Los Ángeles, esta ocasión es significativa, a unos días de la inauguración del primer tramo de la extensión de la Línea D, programada para el 8 de mayo.

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La extensión tiene tres nuevas estaciones de metro en Wilshire Boulevard, que ayudan a conectar a más residentes y visitantes con un transporte público rápido, fiable y sin atascos.

Con la extensión de la Línea D, un mayor número de residentes podrá dejar sus vehículos en casa para dirigirse al trabajo, o simplemente para desplazarse por la ciudad hacia Westside sin tener que padecer el tráfico vehicular en la Autopista 10.

Según la Organización Meteorológica Mundial, 2025 fue el tercer año más cálido registrado en la Tierra y los últimos 11 años han sido los 11 más calurosos registrados.

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El año pasado, Metro Los Ángeles registró alrededor de 305 millones de viajes en sus trenes y autobuses, lo que la convierte en una de las agencias de transporte público más concurridas de Estados Unidos.

Para la agencia, un solo viaje por sí solo no soluciona el cambio climático, pero millones de traslados pueden representar un impacto en la lucha contra el problema.

Metro Los Ángeles tiene el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de sus vehículos e instalaciones en un 79% para 2030, respecto a los niveles de 2017.

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Hasta el momento, Metro ha reducido sus emisiones en casi un 68%, en camino a lograr el objetivo para 2030.

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