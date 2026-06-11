Metro Los Ángeles despliega 2,000 empleados para asistir a visitantes en el Mundial 2026

A un día del arranque del Mundial 2026 en la ciudad, funcionarios de Metro Los Ángeles anunciaron este jueves la colaboración de unos 2,000 empleados de la agencia de transporte público que brindarán asistencia a los pasajeros que utilicen el servicio durante la Copa del Mundo.

Los trabajadores se desplegarán en el condado de Los Ángeles con el propósito de asistir a las personas, sobre todo q los visitantes, que utilicen el transporte público para sus traslados, principalmente desde y hacia el Estadio de Los Ángeles, conocido como SoFi Stadium, en Inglewood.

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De acuerdo con Metro, unos 2,000 empleados dejarán sus puestos de oficina habituales durante el Mundial para reforzar la labor de los operadores de autobuses, los embajadores de Metro, del personal de seguridad del transporte público y a otros empleados de primera línea.

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Se tiene previsto que los colaboradores estén ubicados en todo el sistema de transporte público para ayudar a los visitantes que se dirigen a los partidos, a las zonas de aficionados y a otros eventos relacionados con el torneo mundialista.

Los funcionarios de Metro mencionaron que se incluyen empleados del programa “Valores en la Práctica” de la agencia.

Se planea desplegar operadores especialmente capacitados asignados al servicio de autobuses del Mundial que conecta el SoFi Stadium con más de 15 estaciones y ubicaciones en los condados de Los Ángeles y Orange.

Metro Los Ángeles asignó autobuses especiales para el Mundial 2026. Crédito: Metro Los Ángeles | Cortesía

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Los embajadores de Metro tienen la encomienda de orientar a los viajeros durante los días de partido en Los Ángeles, mientras que el personal de TAP ayudará a los pasajeros a comprar tarjetas de transporte y a usar las maquinas expendedoras instaladas en las estaciones.

Los colaboradores asignados a la Atención al Cliente estarán disponibles en estaciones seleccionadas para ayudar a los usuarios a planificar sus viajes y a recuperar objetos perdidos.

De acuerdo con Metro, se asignarán oficiales de seguridad del transporte a las estaciones y paradas de todo el sistema.

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Además del personal, la agencia colocará letreros y marcadores para facilitar la orientación de los visitantes durante el Mundial.

Se espera que la estación LAX/Metro Transit Center, inaugurada el año pasado, sea un punto clave de acceso para los visitantes que lleguen al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

La ciudad de Los Ángeles será sede de ocho partidos del Mundial 2026, todos en el Estadio de Los Ángeles.

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