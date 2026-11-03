DOJ tiene a Los Ángeles entre las jurisdicciones bajo observación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) tiene a la ciudad de Los Ángeles en la lista de jurisdicciones que mantendrá bajo observación durante las elecciones de mitad de mandato de este martes 3 de noviembre.

Las autoridades federales informaron que, por primera vez en su historia, tendrá personal electoral que mantendrá bajo monitoreo jurisdicciones en los 50 estados del país.

Al anunciar las áreas del país en las que desplegará su personal, el Departamento de Justicia reiteró que se trata del mayor esfuerzo de supervisión federal de la historia.

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Además de Los Ángeles, en California, el DOJ informó que tendrá observadores electorales en las jurisdicciones de Sacramento, San Diego y Alameda.

En su comunicado, los funcionarios del DOJ dijeron que se enviaría alrededor de 1,000 observadores a los 50 estados del país.

Sin embargo, la cadena ABC informó que, en una audiencia judicial celebrada este lunes, un funcionario estimó que la cifra era más cercana a los 900 observadores, debido a las dificultades iniciales que tuvo el DOJ para identificar y capacitar al personal necesario para esta labor durante el día de las votaciones.

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El envío de observadores es habitual en todas las administraciones, generalmente con personal de la Sección de Votación de la División de Derechos Civiles del DOJ, aunque estos anuncios han sido criticados por parte de los demócratas durante los últimos meses.

La oposición demócrata es en respuesta a la agresiva búsqueda de datos de votantes, por parte del Departamento de Justicia, que tiene el propósito de evitar que personas que no son ciudadanas estadounidenses puedan emitir votos sin estar registrados en el padrón electoral.

El DOJ también dijo que incorpora a funcionarios de agencias externas, como la Oficina de Prisiones y la Administración para el Control de Drogas (DEA), para que colaboren en la labor de supervisión electoral en el país.

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Uno de los funcionarios del DOJ aseguró a un juez federal que todos los miembros de las agencias externas serían empleados “administrativos” que no están autorizados a portar armas como parte de su trabajo diario.

El juez del distrito de Washington, D.C. Reggie Walton rechazó una iniciativa de emergencia para limitar el programa de supervisión electoral del DOJ, presentada por grupos de derechos civiles como la NAACP, tras constatar que dichos grupos no presentaron pruebas suficientes de que los observadores resultarían intimidantes para los votantes.

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