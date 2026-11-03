Elección anticipada en Los Ángeles supera a la registrada en la votación intermedia de 2022

El condado de Los Ángeles recibió más de 1.2 millones de boletas electorales por correo y más 156,000 personas acudieron a los centros electorales durante la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato de 2026, lo que superó al mismo período del periodo electoral de 2022, según la Oficina del Registrador del condado de Los Ángeles.

Los funcionarios electorales dijeron que las papeletas llegaron por cientos de miles, tanto por correo como por persona, desde que se abrió la votación anticipada para los electores que no esperaron al día de las elecciones, este martes 3 de noviembre de 2026.

“Pertenezco a varias comunidades, y para la comunidad latina y la comunidad LGBTQ+ es importante votar. Estamos siendo atacados. Es injusto y tenemos que hacer lo que podamos“, declaró Ramón García, profesor de estudios chicanos, quien entregó su boleta en uno de los buzones electorales, en una entrevista con la cadena ABC.

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Varias organizaciones comunitarias, como la Alianza de Trabajadores Inmigrantes de Koreatown, llevaron a cabo una campaña para ayudar a abordar la preocupación que algunos miembros de la comunidad inmigrante tenían para acudir personalmente a emitir su voto.

“La gente está muy preocupada por el despliegue de ICE en los centros de votación. También temen que los observadores del Departamento de Justicia se desplieguen allí. Lo que realmente intentamos que la gente entienda es que debemos tomar las riendas de la situación en lugar de entrar en pánico”, dio Abraham Lugo Bello, miembro del grupo activista.

Algunos de las personas que acudieron de forma anticipada a emitir su voto expresaron que, entre sus principales prioridades, se encontraban la vivienda asequible, la respuesta a los incendios forestales de enero de 2025 y la situación de la economía.

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Se espera una alta participación en California

De acuerdo con funcionarios electorales de California, se espera una alta participación en las elecciones de mitad de mandato, después de que durante la votación anticipada registraba cerca de 6.5 millones de boletas entregadas, lo que representa el 27% de los votantes elegibles.

La cifra representa casi un millón más de votos anticipados que en las elecciones de mitad de mandato de California de 2022, según datos de la Secretaría de Estado de California.

Después de la votación anticipada, muchos centros de votación en California registraban largas filas de electores elegibles que esperaban el momento para entregar su boleta electoral.

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Algunos especialistas consideraron que es alta la probabilidad de que la votación en California registre una participación nunca vista para unas elecciones de mitad de mandato.

Los centros de votación en California están abiertos hasta las 8:00 p.m. de este martes. Si usted llega antes de esa hora y está en la fina, permanezca en el lugar porque sí va a poder votar.

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