Presidenta de México se congratula por el posible triunfo de Xavier Becerra como gobernador de California

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este martes 3 de noviembre de 2026 su beneplácito por un posible triunfo del candidato demócrata Xavier Becerra en la contienda para gobernador de California en las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, unos minutos después, la mandataria de México se negó a expresar su opinión en relación con las elecciones que se realizan este martes en Estados Unidos.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, apuesta para las elecciones de este martes por el apoyo del voto de la comunidad latina de California, a la que llamó para que acuda a las urnas también en nombre de los migrantes hispanos que no tienen derecho a votar.

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Sheinbaum consideró que una victoria de Becerra en las elecciones para gobernador de California permitiría que los inmigrantes mexicanos tengan representación en una parte de Estados Unidos.

“Rompe con la narrativa de los grupos de ultraderecha en Estados Unidos en contra de los latinos, ¿no?, es la narrativa del clasismo, del racismo que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”, declaró la presidenta de México durante su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum dijo que, en Estados Unidos, viven 40 millones de mexicanos, de primera y segunda generación, lo que los hace parte de la vida de ese país.

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“Entonces ellos participan en la vida de Estados Unidos como parte de los partidos políticos de Estados Unidos”, añadió la presidenta de México.

Cuando le preguntaron a la mandataria mexicana sobre su opinión en relación con la posibilidad de que los demócratas recuperen la mayoría en el Congreso, Sheinbaum se negó a hacer comentarios.

“No opinamos. Hoy es la elección, no, no nos corresponde opinar el día de hoy, vamos a esperar el resultado y vamos a respirar cualquiera que sea el resultado de la elección y nosotros seguimos en nuestro camino”, expresó.

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Xavier Becerra expuso en 2025 sus intenciones de contender por la gubernatura de California, que actualmente ocupa el también demócrata Gavin Newsom. En las últimas encuestas publicadas en los días previos a las elecciones, el candidato latino mantiene una ventaja considerable sobre el republicano Steve Hilton.

Becerra declaró que los antecedentes migratorios de su familia fueron pilar de su campaña electoral, en la que remontó en los últimos meses tras la salida de Eric Swalwell, acusado de agresión sexual.

Xavier Becerra se comprometió a mantener la posición de California como principal antagonista del presidente Donald Trump.

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Durante su gestión como fiscal general de California, presentó más de 120 demandas contra la primera administración de Trump en la Casa Blanca, en relación con temas que abarcaban desde la inmigración hasta la política climática.

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