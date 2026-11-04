Obama celebra el triunfo demócrata y advierte a Trump que aún quedan dos años de batalla

Barack Obama celebró la contundente victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos y aprovechó el resultado para enviar un mensaje sobre lo que viene. El expresidente pidió a su partido convertir el triunfo en acciones concretas y advirtió que todavía quedan dos años de gobierno de Donald Trump, un periodo en el que, dijo, deberán trabajar para evitar mayores daños.

“Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a la gente en lugar de dividirla, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”, escribió Obama en su cuenta de X durante la madrugada del miércoles.

El exmandatario felicitó a los candidatos demócratas que consiguieron victorias en distintas regiones del país, incluso en territorios que durante años fueron considerados difíciles para su partido. Atribuyó el resultado a aspirantes con diferentes trayectorias y posiciones políticas, pero que, según destacó, compartían una misma apuesta por el servicio público y por defender los intereses de sus comunidades.

Los demócratas recuperan el control del Congreso

El mensaje llegó después de una noche electoral que cambió el equilibrio de poder en Washington. Los demócratas lograron recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, una derrota política de gran alcance para Trump y los republicanos.

De acuerdo con las proyecciones de Decision Desk HQ, los demócratas alcanzaban 54 escaños en el Senado y 241 en la Cámara de Representantes, por encima de las mayorías necesarias para controlar ambas instituciones. Las cifras pueden variar conforme avance el conteo de los votos.

Entre los resultados más destacados estuvo Texas, donde James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado y Gina Hinojosa venció al gobernador Greg Abbott. En Michigan, Abdul El-Sayed derrotó a Mike Rogers y se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado estadounidense, según las proyecciones de Associated Press.

La nueva mayoría también coloca al líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, en una posición clave para buscar la presidencia de ese órgano legislativo cuando se reúna el nuevo Congreso en enero.

Obama marca el rumbo para enfrentar los próximos dos años

Obama también agradeció a los funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos que participaron en la jornada. Sin embargo, su mensaje más importante estuvo dirigido a lo que los demócratas deben hacer ahora que tendrán mayor poder en el Congreso.

“Con esta administración todavía con dos años por delante, nuestra tarea ahora es arremangarnos, realizar cambios donde tengamos la posibilidad de hacerlo, prevenir mayores daños y sentar las bases para el futuro”, escribió.

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