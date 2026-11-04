Jimmy Kimmel destroza a Trump tras la ola azul y cuestiona sus prioridades frente a los votantes

Jimmy Kimmel aprovechó la noche electoral para lanzar una dura serie de bromas contra Donald Trump y explicar, a su manera, por qué los votantes dieron la espalda a los republicanos en las elecciones intermedias. Durante su monólogo en “Jimmy Kimmel Live!”, el presentador celebró la llamada ola azul y cuestionó las prioridades del presidente frente a los problemas que enfrenta Estados Unidos.

“Después de tanta charla sobre el trasero de Nicki Minaj y el de Jon Husted, el único trasero que le importa a Trump esta noche es el que acaba de recibir“, bromeó Kimmel al comenzar su intervención, en referencia a las derrotas republicanas.

El comediante también se burló del vicepresidente JD Vance al señalar que los demócratas habían ganado tantos escaños que ni siquiera encontraría uno con quien pasar la noche.

Pero más allá de las bromas, Kimmel dedicó parte de su monólogo a cuestionar la agenda política de Trump y del movimiento MAGA. Según el presentador, las prioridades del Gobierno están desconectadas de las preocupaciones cotidianas de los estadounidenses.

“Si uno se fija bien, sus prioridades son una locura. No tienen nada que ver con las preocupaciones de los estadounidenses”, comentó.

Kimmel contrasta los problemas de EE.UU. con la agenda MAGA

Para explicar su argumento, Kimmel enumeró asuntos que considera urgentes para el país, entre ellos la inflación, la corrupción, el cambio climático, la guerra, la desigualdad económica, el acceso a la atención médica, la vivienda y la democracia.

Después contrapuso esa lista con los temas que, a su juicio, dominan el discurso del movimiento MAGA. Entre ellos mencionó a las personas transgénero, la testosterona, los molinos de viento, los mexicanos, los aranceles, el racismo contra los blancos y hasta Canadá.

El presentador también ironizó sobre la reacción de Trump ante los resultados y las versiones de que el mandatario estaba molesto conforme avanzaba el conteo electoral.

Jimmy Kimmel: "After all of the talk about Nicki Minaj's ass, John Husted's ass. The only ass on Trump's mind tonight is the one that just got handed to him!" ??? pic.twitter.com/Q8scJ8qb55 — Damaan, AKA 'Philly's Finest!' (@Damaan4u33) November 4, 2026

“La ola azul ha llegado a tierra”

Kimmel cerró su intervención con otra referencia a la victoria demócrata y las consecuencias que tendrá para el presidente.

“La ola azul ha llegado a tierra y ahora comienza la boda roja”, dijo, utilizando una referencia a la popular serie “Game of Thrones”.

Su última broma también apuntó a la promesa de entregar cheques de 5,000 dólares, una propuesta que había circulado durante la campaña.

El monólogo llegó en una noche en la que los demócratas recuperaron el control del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, un resultado que abre un nuevo frente político para Trump durante la segunda mitad de su mandato.

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