Ted Cruz admite un “repudio al nivel del Watergate” y lanza una alerta al Partido Republicano

El senador republicano Ted Cruz reconoció que su partido recibió un golpe electoral histórico en las elecciones de medio mandato y utilizó una comparación que deja ver la magnitud de la derrota. A su juicio, los resultados representan un “repudio al nivel del Watergate”, una sacudida que obliga al Partido Republicano a revisar sus prioridades si quiere recuperar la confianza de los votantes.

Durante un episodio de su podcast Verdict with Ted Cruz, publicado el miércoles, el legislador de Texas describió el resultado como un “tsunami azul” y una derrota contundente para los republicanos, que perdieron el control del Senado y la Cámara de Representantes.

“No se trató simplemente de unas malas elecciones de mitad de mandato en 2006, sino de un repudio al nivel del Watergate”, afirmó.

Cruz consideró que buena parte del enojo ciudadano tiene una explicación económica. Reconoció que los republicanos no hicieron lo suficiente para responder al aumento del costo de vida y mencionó los aranceles, los precios de la gasolina, los alimentos, el diésel y los seguros como preocupaciones que el partido no supo atender.

“Los alimentos son demasiado caros, la gasolina es demasiado cara, el diésel es demasiado caro, los seguros son demasiado caros, la vida es demasiado cara”, sostuvo.

La preocupación no fue menor entre los electores. Según las encuestas de CBS News, la economía encabezó la lista de los principales problemas para los votantes, mientras que las dificultades para cubrir los gastos cotidianos marcaron buena parte del descontento.

Ted Cruz promete reconstruir al Partido Republicano

El impacto fue especialmente visible en Texas, donde los demócratas consiguieron victorias históricas. James Talarico ganó el escaño del Senado frente al republicano Ken Paxton, mientras Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en ocupar ese cargo. Además, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes estatal.

Cruz aseguró que habló con Talarico para felicitarlo y expresó su disposición a colaborar con él cuando existan acuerdos. Sin embargo, insistió en que los republicanos deben recuperar Texas.

“No nos hemos convertido de repente en un grupo de liberales comunistas que comen tofu, prohíben las armas y usan tutús. Eso no somos nosotros. Texas sigue siendo Texas“, comentó.

El senador defendió la necesidad de reconstruir un partido que represente a los trabajadores y vuelva a concentrarse en las preocupaciones económicas de las familias.

Su compañero de partido, John Cornyn, también reconoció errores. En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, sostuvo que los republicanos olvidaron cómo ganar elecciones y criticó que la política performativa desplazara las propuestas y la capacidad de gobierno.

Cornyn pidió recuperar un partido inclusivo, competente y enfocado en los problemas cotidianos de los estadounidenses.

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