“Destituirme los destruiría”: Trump lanza advertencia tras amenaza de un tercer juicio político

“Destituirme los destruiría”, con esa advertencia Donald Trump desafió a los demócratas después de que recuperaran el control de ambas cámaras del Congreso tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre. El presidente aseguró que no teme enfrentar un tercer juicio político (impeachment) y sostuvo que un intento de destituirlo terminaría perjudicando a sus opositores.

“No, no, no, ni un poco”, respondió el presidente cuando periodistas le preguntaron si le preocupaba que los demócratas impulsaran un nuevo proceso en su contra. “Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran, porque sería un juicio político sin motivo. ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso?”, agregó durante su encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

Trump también defendió su gestión y afirmó que Estados Unidos es ahora “más exitoso que en cualquier otro momento de su historia”, pese al revés electoral que dejó a su partido sin el control del Congreso.

La victoria demócrata abre la puerta a una etapa de mayor vigilancia legislativa sobre la administración republicana. Con la mayoría en ambas cámaras, los legisladores podrán impulsar investigaciones, citar a funcionarios y exigir documentos sobre decisiones del gobierno, los negocios de Trump y las actuaciones de distintas agencias federales.

La posibilidad de un tercer impeachment contra Trump no es nueva. Antes de las elecciones, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, había evitado descartar esa herramienta, aunque insistió en que las decisiones dependerían de los hechos y de las investigaciones.

Trump ya enfrentó dos juicios políticos

El mandatario es el único presidente estadounidense que ha sido sometido dos veces a un proceso de destitución. El primero ocurrió en diciembre de 2019, por abuso de poder y obstrucción al Congreso, tras sus gestiones con Ucrania. El segundo llegó en enero de 2021, por incitación a la insurrección después del asalto al Capitolio del 6 de enero.

En ambos casos, el Senado lo absolvió. Para destituir a un presidente, la Cámara de Representantes debe aprobar los cargos y posteriormente, el Senado necesita una mayoría de dos tercios para condenarlo.

La derrota republicana abre otra disputa

El resultado electoral también provocó diferencias dentro del propio gobierno. El vicepresidente JD Vance atribuyó la derrota republicana a la guerra con Irán y al malestar económico, una lectura que contrasta con la defensa que Trump ha hecho de su decisión de mantener el conflicto.

Por ahora, Trump dice no temer a los demócratas, sin embargo, los próximos meses podrían convertirse en una prueba política para su administración.

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