Demócratas recuperan el Congreso y se abre debate de un tercer juicio político contra Trump

La oposición obtuvo el control de ambas cámaras y abrió la puerta a nuevas investigaciones contra el presidente. Sin embargo, el partido enfrentó divisiones sobre la conveniencia de impulsar un juicio político frente a las demandas económicas de los electores.

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos abrió un nuevo frente político para el presidente Donald Trump. Con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, la oposición adquirió facultades para investigar a su administración, frenar parte de su agenda y plantear un tercer juicio político en su contra, una posibilidad que dividió al partido ante el riesgo de convertir su triunfo electoral en una nueva confrontación sin resultados.

Las elecciones del 3 de noviembre marcaron el fin de dos años de dominio republicano en Washington. Según proyecciones de Associated Press, los demócratas consiguieron mayorías en ambas cámaras, impulsados por el descontento ciudadano ante el costo de vida, la guerra con Irán y las denuncias de corrupción gubernamental. La nueva composición del Congreso entrará en funciones el 3 de enero de 2027.

El triunfo planteó un dilema para los demócratas: utilizar su mayoría para exigir responsabilidades al presidente o concentrar sus esfuerzos en los problemas económicos que impulsaron a los votantes a las urnas.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien se perfiló como el primer afroamericano en presidir esa institución, defendió una agenda centrada en las necesidades ciudadanas.

“El pueblo estadounidense no quiere que nos dediquemos a ajustar cuentas. Quiere que trabajemos para resolver sus problemas, porque la vida es demasiado cara”, declaró Jeffries, según la agencia EFE.

La postura reflejó las diferencias entre los sectores moderados del partido y figuras progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, quienes defendieron la posibilidad de un nuevo juicio político como mecanismo para exigir responsabilidades constitucionales al mandatario.

El riesgo de un tercer juicio político

Trump enfrentó dos procesos de destitución durante su primer mandato, entre 2017 y 2021. El primero estuvo relacionado con las presiones que ejerció sobre Ucrania para obtener información contra Joe Biden; el segundo, con la acusación de incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En ambos casos, el Senado lo absolvió.

La nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes tendría facultades para aprobar una acusación formal contra el presidente mediante una mayoría simple. Sin embargo, una eventual destitución exigiría el respaldo de dos tercios de los senadores presentes, equivalentes a 67 votos si participaran los 100 integrantes de la cámara.

Aunque los demócratas también recuperaron el Senado, necesitarían el apoyo de legisladores republicanos para alcanzar ese umbral.

Alejandra Castillo, exsecretaria adjunta de Comercio para el Desarrollo Económico durante el gobierno de Biden, advirtió sobre el costo de convertir el juicio político en el eje de la nueva legislatura.

“Los demócratas no pueden centrarse solo en el ‘impeachment’, no pueden hacer un circo político, hay que hacer políticas concretas, dar soluciones a los ciudadanos”, señaló a EFE.

Castillo consideró necesario exigir explicaciones a la administración Trump, pero sostuvo que esa responsabilidad no debía desplazar asuntos como la economía y la inmigración.

Un Congreso con capacidad para frenar a Trump

El control del Senado también otorgó a los demócratas la posibilidad de bloquear nombramientos de funcionarios, embajadores y jueces federales, incluidos eventuales candidatos al Tribunal Supremo. En la Cámara de Representantes, la mayoría les permitió preparar citatorios, audiencias y solicitudes de documentación sobre las decisiones del Ejecutivo.

Sin embargo, ese nuevo equilibrio no eliminó las facultades presidenciales. Trump conservó su poder de veto sobre las leyes aprobadas por el Congreso, mientras que la oposición necesitó mayorías de dos tercios en ambas cámaras para superar un eventual rechazo presidencial.

De acuerdo con la agencia Reuters, la victoria demócrata representó uno de los mayores reveses electorales para Trump durante su segundo mandato y anticipó dos años de confrontación política en Washington.