Trump retrocede y retira demanda para frenar 20,000 votos en California

El gobierno de Donald Trump abandonó su intento de impedir que California contabilizara alrededor de 20,000 votos por correo que consideraba sospechosos de haber sido emitidos por personas que no son ciudadanas estadounidenses. El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó la desestimación de su propia demanda, después de acumular varios reveses en los tribunales.

La decisión representa un nuevo tropiezo para la ofensiva electoral de la administración Trump, que ha insistido en denunciar la supuesta participación de inmigrantes sin ciudadanía en las elecciones estadounidenses, pese a que los casos de votación de personas no ciudadanas son extremadamente raros.

El argumento del gobierno federal era que California debía separar las aproximadamente 20,000 papeletas cuestionadas y mantenerlas fuera del conteo hasta comprobar la ciudadanía de quienes las habían enviado.

Sin embargo, las autoridades electorales de California advirtieron que la lista proporcionada por el gobierno estaba desactualizada y contenía nombres de ciudadanos con derecho a votar. El juez federal David O. Carter también expresó serias dudas sobre su confiabilidad y rechazó la petición de la administración, al considerar que separar los votos en una etapa tan avanzada podía privar del derecho al sufragio a ciudadanos legítimos y provocar un caos electoral.

La disputa sufrió otro revés el 3 de noviembre, cuando la Corte Suprema rechazó la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para obligar al estado a apartar las papeletas cuestionadas.

Para el viernes, California había procesado alrededor de nueve millones de votos y todavía tenía cerca de cinco millones pendientes de conteo, de acuerdo con funcionarios electorales estatales.

En su solicitud de desestimación, el Departamento de Justicia argumentó que la reparación que había solicitado ya no era posible, porque las papeletas impugnadas terminarían mezcladas de manera irreversible con los votos legítimos antes de la audiencia judicial prevista para el 13 de noviembre.

“El remedio que Estados Unidos solicitó y necesitaba ya no está disponible”, sostuvo el gobierno en su escrito.

La retirada no significa que Trump abandone su ofensiva electoral. El Departamento de Justicia aseguró que continuará persiguiendo presuntas violaciones de las leyes electorales mediante otros procedimientos.

De hecho, el viernes también respaldó una demanda independiente que acusa a California de no eliminar adecuadamente de sus registros a personas que no reúnen los requisitos para votar.

El fiscal federal Bill Essayli defendió esa estrategia y afirmó que la administración recurrirá a las vías civiles y penales para garantizar que únicamente los ciudadanos estadounidenses elegibles participen en las elecciones.

La controversia también dejó al descubierto las consecuencias de utilizar listas de supuestos votantes no ciudadanos sin una verificación suficiente. La oficina electoral del condado de Los Ángeles informó que una revisión de aproximadamente 200 personas señaladas encontró que una parte considerable aparentemente había nacido en Estados Unidos.

Mientras tanto, las autoridades de California han informado de más de 30 arrestos de personas no ciudadanas acusadas de registrarse ilegalmente para votar; algunas también enfrentan señalamientos por haber participado en elecciones anteriores.

La demanda retirada buscaba intervenir directamente en el conteo de las elecciones de medio mandato. Aunque ese intento quedó sin efecto, la batalla por el control de los registros electorales y las facultades de los estados sigue abierta.

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