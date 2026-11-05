Santa Ana se inclina por los candidatos progresistas

Los votantes del condado de Orange decidieron varias candidaturas importantes en las elecciones que concluyeron el martes.

El condado de Orange cuenta con más de 1.9 millones de votantes registrados. Hasta el miércoles se habían procesado más de 900,000 boletas, de las cuales el 78% correspondía a votos por correo y el 20.3% a votos en persona.

Los residentes de la zona de Santa Ana —una de las muchas ciudades del condado de Orange que se han visto más afectadas por las redadas contra inmigrantes— buscaban representantes que “defendieran” a su comunidad las agresivas políticas de Donald Trump.

En estas elecciones, los residentes tenían que decidir entre reelegir a la actual alcaldesa de la ciudad, Valerie Amezcua, tras cuatro años en el cargo, marcados por la controversia por sus supuestos vínculos con el Departamento de Policía de Santa Ana y la falta de respuesta ante las redadas de inmigración o a sus oponentes los abogados Dan Shimell y Dwayne Shipp.

Al cierre de esta edición, Amezcua lideraba la contienda con el 45.57% de los votos, seguida por Dan Shimell (40.62%).

Dos jóvenes depositan sus votos en un buzón electoral ubicado en el Centro Comunitario Salgado en Santa Ana. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Aunque Amezcua sigue en camino a ganar la reelección con un 45% de las preferencias, Shimell no se queda muy atrás con un 40%.

Este año también hubo candidatos a puestos de concejal, como la defensora de los derechos de los inmigrantes Sandra De Anda, quien se postuló para representar al Distrito 4 y se enfrentó al concejal Phil Bacerra, quien lleva siete años en el cargo.

De Anda es respetada en la comunidad, ya que la candidata se enfrentó a agentes de inmigración y ayudó directamente a familias afectadas a través de la red de respuesta rápida del condado de Orange.

“Ya basta. La indiferencia y el silencio son complicidad. Nuestras comunidades en el sur de Santa Ana se merecen mucho más, y estoy comprometida a ser parte del cambio que tanto necesitamos”, dijo en uno de sus últimos mensajes en redes sociales antes de que cerraran las urnas.

Sandra, de Anda, del equipo de respuesta rápida del condado de Orange. Crédito: Janette Villafana

La candidata, que se presenta por primera vez, lidera la contienda con un 53.64% frente al 46.36% de su oponente.

“Estar en campaña conlleva su cuota de lágrimas, dudas, agotamiento y, afortunadamente, algunas risas realmente sinceras”, dijo en su Instagram. “Con la ayuda de muchos de ustedes, en julio comenzamos a trazar la estrategia de una campaña para el Distrito 4, forjando relaciones con líderes comunitarios, ganándonos el apoyo de los sindicatos y reuniendo a personas que creen que el sur de Santa Ana merece algo mejor”.

El concejal de Santa Ana, David Penaloza, y la concejala de Santa Ana, Jessie López, también se enfrentan en la contienda por el Distrito 68 de la Asamblea Estatal, donde Penaloza lleva la delantera con un 51 % frente al 48 % de López.

Y en el Distrito 6, la presidenta de la Comisión de Planificación y directora ejecutiva de Chispa, Isuri Ramos, iba a la cabeza con alrededor del 53% de los votos, por delante del abogado Giovanni Chávez, con alrededor del 46%, una diferencia de más de 400 votos.

“Mientras esperamos los resultados, me siento muy orgullosa de las campañas que llevamos a cabo”, dijo Ramos en sus redes sociales acompañada de una foto con López. “Nos enfrentamos a grandes recursos económicos y, a propósito, nos mantuvimos fieles a la alegría y a la comunidad”.

Según Voice of OC, si se mantienen los resultados actuales, De Anda, Ramos y Benjamin Vázquez, quien corre por el distrito 2, podrían formar una nueva mayoría progresista junto con el concejal en funciones Johnathan Hernández, lo que dejaría a Amezcua como el único funcionario electo con tendencia coservadora.

“Independientemente de si gano o no, he estado sirviendo a esta comunidad desde hace mucho tiempo y solo quiero aprovechar esta oportunidad para detenerme un momento, dar las gracias y que sigamos trabajando juntos para hacer de Santa Ana un lugar mejor”, dijo Amezcua en su último mensaje de la noche electoral.