Markwayne Mullin amenaza con que las deportaciones continuarán pese a la derrota republicana en las elecciones

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que el gobierno de Donald Trump mantendrá su política de expulsiones de inmigrantes indocumentados, pese al avance demócrata en las elecciones de medio mandato y al cambio de equilibrio político en el Congreso.

“Las deportaciones continuarán”, publicó Mullin este miércoles en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a dejar claro que los resultados electorales no modificarán los planes de la administración republicana en materia migratoria. La declaración llega después de que los demócratas consiguieran el control de la Cámara de Representantes y el Senado, con una campaña en la que cuestionaron las redadas migratorias, las detenciones y las expulsiones impulsadas por Trump.

Durante los últimos meses, varios candidatos demócratas utilizaron las críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de sus propuestas electorales. Algunos incluso respaldaron iniciativas para abolir la agencia o modificar profundamente su funcionamiento. Mullin, quien asumió la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también rechazó las advertencias sobre una posible intervención de agentes migratorios durante la jornada electoral.

Antes de que cerraran las urnas, el funcionario respondió a los cuestionamientos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton sobre la posibilidad de que ICE intimidara a los votantes en los centros de votación. “Los agentes del ICE no estarán cerca de los centros de votación a menos que haya una amenaza”, afirmó durante una entrevista con el presentador de Fox News, Will Cain.

Deportations will continue. — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 4, 2026

Demócratas preparan ofensiva legislativa contra las políticas de ICE

Con el control de ambas cámaras del Congreso, los demócratas tendrán mayores herramientas para investigar las operaciones migratorias, exigir información al DHS y buscar restricciones presupuestarias para ICE. Una de las propuestas que anticipa el rumbo de esa ofensiva es la iniciativa presentada por la representante Delia Ramirez, demócrata por Illinois, denominada Ley para la Reinvención de la Seguridad.

El proyecto plantea sustituir el actual Departamento de Seguridad Nacional por una dependencia enfocada en las comunidades y reformar las agencias encargadas de aplicar las leyes migratorias. Ramirez ha cuestionado las muertes de personas bajo custodia de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como los fallecimientos relacionados con deportaciones.

Sin embargo, cualquier intento de modificar el presupuesto o las facultades de las agencias migratorias enfrentará resistencia republicana y podría encontrar el veto de Trump, quien prometió convertirse en “el señor veto” ante las iniciativas demócratas. El descontento electoral también estuvo relacionado con la economía. Los sondeos de salida de NBC indicaron que 39% de los votantes identificó la economía como el principal problema nacional, frente a 14% que señaló la inmigración.

Entre los latinos, el rechazo a la ofensiva migratoria fue más evidente: una encuesta del Pew Research Center encontró que 62% consideraba excesivas las deportaciones.

El Instituto de Política Migratoria calculó que Estados Unidos realizó aproximadamente 980,000 deportaciones entre enero de 2025 y julio de 2026. Además, estimó que 80% de las personas expulsadas hasta julio no tenían condenas penales.

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