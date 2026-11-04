DeSantis compara derrota republicana con un meteorito y advierte sobre años de retroceso político

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la derrota electoral republicana del 3 de noviembre como un acontecimiento “cercano a la extinción” de su partido y advirtió que podrían pasar seis años o más antes de que los conservadores recuperen el control político de Washington.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles en Tallahassee, el mandatario republicano describió el avance demócrata como “el equivalente político del impacto de un meteorito”, cuyos efectos se extendieron por todo el país, incluidos estados tradicionalmente conservadores.

Los resultados de las elecciones de medio mandato modificaron el equilibrio político nacional. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, además de imponerse en importantes contiendas estatales, lo que limitará la capacidad de maniobra del presidente Donald Trump durante los dos últimos años de su administración. DeSantis estimó que los demócratas podrían llegar a enero con 56 escaños en el Senado y hasta 258 representantes, una mayoría que les permitiría bloquear nombramientos, obstaculizar iniciativas presidenciales y abrir investigaciones sobre integrantes del gobierno federal.

“Esto no solo va a cambiar por completo la dinámica de los próximos dos años, en detrimento, por supuesto, del presidente Trump, sino que además va a tener repercusiones mucho más allá de dos años”, sostuvo. El gobernador consideró poco probable que los republicanos recuperen ambas cámaras en las elecciones de 2028 y anticipó que las consecuencias de este revés podrían prolongarse durante varios ciclos electorales.

? NOW: Florida Gov. Ron DeSantis drops this line



"It was a meteor strike."



"The one state that HELD THE LINE and withstand that is RIGHT HERE IN THE FREE STATE OF FLORIDA."



"We saw the passage of Amendment 3, the beginning of PROPERTY TAX ELIMINATION!"



"ALL STATEWIDE RACES.? pic.twitter.com/YgMJW3eci7 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 4, 2026

Florida resiste la ola demócrata, pero Texas enciende las alarmas

En contraste con el panorama nacional, Florida consiguió mantener el control republicano de sus principales instituciones políticas. DeSantis destacó que fue el único de los 10 estados más poblados del país que conservó el dominio conservador en la gubernatura, la fiscalía general y las dos cámaras legislativas estatales.

También celebró la victoria de la republicana Ashley Moody en la contienda por el Senado federal y la permanencia de los republicanos en sus distritos de la Cámara de Representantes, aunque algunas contiendas todavía estaban pendientes de certificación oficial.

Sin embargo, el mandatario reconoció que el resultado nacional representa una advertencia para su partido, particularmente por lo sucedido en Texas, donde los demócratas consiguieron victorias en posiciones que durante años estuvieron bajo control republicano.

“Si analizamos toda esta generación, nadie en el bando republicano se compara con el estado de la Estrella Solitaria. Y sin embargo, no solo perdieron una contienda por el Senado de los Estados Unidos que recibió mucha atención mediática, sino que lo perdieron todo”, expresó. DeSantis rechazó que el resultado represente necesariamente un respaldo ciudadano a las propuestas progresistas. A su juicio, los electores castigaron principalmente a los republicanos de Washington por su desempeño y por no atender asuntos que afectan directamente a las familias.

Entre los temas que mencionó figuran el costo de la gasolina, las hipotecas y los alimentos, además de los archivos de Jeffrey Epstein, las restricciones para que funcionarios negocien acciones y la regulación de la inteligencia artificial. También reprochó a sus correligionarios haber concentrado sus campañas en disputas políticas del pasado, sin adaptarse a las preocupaciones actuales del electorado.

El gobernador, quien dejará el cargo en enero para dar paso a Byron Donalds, defendió su gestión de ocho años como la principal razón por la que Florida resistió el avance demócrata. Aseguró que los republicanos construyeron una base electoral más amplia y se ganaron la confianza de los ciudadanos mediante resultados de gobierno. Sin embargo, advirtió que sus sucesores tendrán que fortalecer esa coalición si pretenden evitar que la tendencia nacional termine alcanzando también al Estado del Sol.

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