Ron DeSantis sorprende a Donald Trump al obsequiarle una moneda con un grabado obsceno

A su llegada a Florida, Ron DeSantis, gobernador del “Estado del Sol”, sorprendió al presidente Donald Trump al obsequiarle una moneda dorada con un grabado obsceno muy peculiar.

El mandatario estatal cuya gestión se encuentra sobre la recta final, mostró el regalo a los representantes de la prensa y de esa manera se pudo apreciar cómo, en la cara principal de la pieza, colocada al centro, aparece una imagen grabada del magnate neoyorquino levantando el dedo medio.

Adicional a ello, a la moneda se le agregó la frase: “FALLASTE, PERRA”. No obstante, nadie aclaró la razón de emplear dicha leyenda.

La interpretación que algunos usuarios le han dado al simbolismo de la pieza apunta hacia el fallido intento de Ryan Wesley Routh de pretender atentar contra su vida, el 15 de septiembre de 2024.

?? TRUMP TOUCHES DOWN IN FLORIDA



Governor Ron DeSantis welcomes President Trump home with a special commemorative coin before RAV's @taymitchell_tv asks:



“What's your message to voters tonight, Mr. President?”



TRUMP: “Just get out and vote. If they vote, we're gonna win big!” pic.twitter.com/RFGajVPMsR — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) October 23, 2026

El hombre originario de Carolina del Norte fue detenido por las autoridades después de haber sido descubierto escondido entre unos arbustos con un arma cerca del Trump International, a una distancia aproximada de entre 300 y 500 metros de Donald Trump —en ese momento candidato presidencial republicano— mientras jugaba al golf en West Palm Beach.

Su objetivo de asesinar al magnate neoyorquino se vino abajo al ser detectado por un miembro del Servicio Secreto quien se percató de que el cañón de un rifle semiautomático salía de entre los árboles y entonces abrió fuego en contra de la persona que lo portaba.

Wesley Routh de inmediato se dio a la fuga, pero terminó siendo capturado en la carretera interestatal 95 en el Condado de Martin por agentes de la oficina del sheriff.

El 4 de febrero, el sujeto en cuestión fue sentenciado a cadena perpetua más 84 meses (7 años) de prisión federal por el intento de asesinato.

A pesar de haber estado en la mira de dos rifles que pretendían atentar contra su persona en eventos por separado, Donald Trump siguió adelante con su carrera política e incluso, en su momento volvió al sitio donde una bala le rozó su oreja derecha.

Esta vez, la razón de volver a Florida tiene que ver con respaldar la campaña de Byron Donald, candidato republicano a gobernador y quien, en los últimos días, ha reducido la ventaja de cinco puntos con los cuales superaba a su rival en la boleta electoral, a tan solo dos.

Esa pérdida de poder preocupa al presidente de la nación, pues Florida lleva años siendo un bastión del Partido Republicano.

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