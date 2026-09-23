Byron Donalds, aspirante republicano a gobernador por Florida, opta por desmarcarse de Donald Trump

Aunque desde febrero del año pasado, el presidente Donald Trump señaló al republicano Byron Donalds como el mejor aspirante para gobernar Florida en reemplazo de Ron DeSantis, el político afroamericano parece haber tomado la decisión de despegarse discretamente del presidente.

El magnate neoyorquino dio un golpe de autoridad que incluso llegó a distanciarlo del actual mandatario del “Estado del Sol” quien deseaba respaldo para su esposa Casey, pues su objetivo era convertirla en gobernadora. Sin embargo, Trump se decantó por Donalds.

“El muy respetado congresista Byron Donalds está considerando postularse para gobernador de Florida, un estado que amo y en el que gané por amplio margen en 2016, 2020 y 2024. Conozco bien a Byron, lo he visto ser puesto a prueba en los niveles más altos y difíciles, ¡y es un ganador total!

Como gobernador, Byron tendría una GRAN voz y trabajaría de cerca conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos primero”, escribió en su momento el jefe de la nación en un mensaje compartido en la plataforma Truth Social.

El punto es que a Donalds parece ya no interesarle que los ciudadanos lo liguen a Trump y, a partir de ello, en el sitio web de su campaña optó por hacer más discretas las referencias de la alianza establecida entre ambos.

Daytona Beach – you showed up.



We talked affordability, opportunity, and protecting the Florida we love.



I’m ready to get to work for you. pic.twitter.com/vFQiS4n6nM — Byron Donalds (@ByronDonalds) September 23, 2026

Algunos analistas políticos interpretan que dicha acción surge ante el temor de recibir un posible voto de castigo por parte de ciudadanos molestos por la manera cómo ha gobernado el neoyorquino de 80 años durante su segunda etapa en Washington estableciendo aranceles que elevaron el costo de los productos importados y declarándole la guerra a Irán disparando la inflación y el precio de los combustibles.

En respuesta, un portavoz de la campaña de Donalds emitió un comunicado donde refrenda su compromiso de seguir alineado a los planes políticos de Trump.

“Se enorgullece de contar con el respaldo del presidente Trump y tiene propuestas políticas reales”, indica parte de la misiva.

El distanciamiento entre Donalds y el jefe de la nación surge casi a la par de unas declaraciones emitidas por la también republicana María Elvira Salazar quien, como congresista por Florida, advirtió que muchos latinos se sienten traicionados por Trump, lo cual no le cayó en gracia al presidente cuya respuesta evidenció cierto divisionismo al interior del Partido Republicano.

“No estoy de acuerdo con ella. Tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que dice. María ganó solo gracias a mí, así que se volvió un poco más blanda con el tema de la frontera”, expresó Trump en días pasados.

Sigue leyendo:

• La republicana María Elvira Salazar advierte que muchos latinos se sienten traicionados por Trump

• Byron Donalds recibe la mayor donación individual para su campaña en busca de gobernar a Florida

• Byron Donalds despunta en la carrera para gobernar Florida