Byron Donalds recibe la mayor donación individual para su campaña en busca de gobernar a Florida

Byron Lowell Donalds, representante por el 19° distrito congresional de Florida en la Cámara de Representantes y aspirante a gobernador de dicho estado, recibió la mayor donación individual para su campaña sin que ninguno de los demás aspirantes contra quienes compite pueda hacerle sombra, al menos en cuanto a la recaudación de dinero.

Ken Griffin, uno de los empresarios estadounidenses más influyentes y quien también puede presumir de figurar entre los principales donantes del Partido Republicano,sorprendió al abrir su chequera para expedir un cheque por $10,000,000 de dólares en apoyo del candidato respaldado por el presidente Donald Trump como posible reemplazo de Ron DeSantis, mandatario estatal que va de salida sin lograr que su esposa Jill Casey entre en campaña.

“Byron Donalds se preocupa profundamente por las familias y las comunidades que hacen de Florida el mejor estado de la nación, y me enorgullece apoyarlo como nuestro próximo gobernador”, indicó el empresario en un escueto comunicado.

De esta manera, el mayor aporte individual registrado hasta el momento rumbo a las elecciones de Florida fue para el comité de acción política Friends of Byron Donalds.

Con ello, el afroamericano nacido en Brooklyn ya reunió cerca de $95 millones de dólares, una suma que si bien suena rimbombante no le garantiza, al menos hasta el momento, que pueda convertirse en el nuevo mandatario del “Estado del Sol”.

Ken Griffin, uno de los empresarios estadounidenses más influyentes en la política. (Crédito: Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes vía AP)

En la carrera de Donalds también compiten Jay Collins, vicegobernador de Florida; James Fishback, destacado inversionista; y Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, sólo que ninguno de los tres tiene un músculo económico similar al del republicano de 47 años.

Desde el año pasado, Donald Trump respaldó la candidatura de Byron Donalds y eso todavía lo hace más fuerte a medida que se llega la fecha en que los ciudadanos de Florida se presenten a votar.

“Como gobernador, Byron tendría una GRAN voz y trabajaría de cerca conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos primero.

Luchará incansablemente para asegurar nuestra frontera, detener el crimen migratorio, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, promover el DOMINIO energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda”, señaló el jefe de la nación desde febrero de 2025 a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social.

Los empresarios Jeff Yass, Richard Uihlein y Thomas Peterffy, también respaldan al candidato de Trump.

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