Aspirante republicano a gobernador de Florida genera controversia al crear su cuenta en Tinder

James Fishback, aspirante republicano a gobernador de Florida, habilitó una cuenta en la aplicación de citas Tinder presuntamente con el objetivo de llegar a votantes jóvenes, situación que podría hacer despuntar o sepultar sus aspiraciones políticas.

A finales de noviembre del año pasado, sin importarle ganarse la enemistad del mandatario de la nación, pues él apoya al afroamericano Byron Donalds como opción de relevo para Ron DeSantis, el residente de la región rural Panhandle de Florida, lanzó una campaña con el objetivo de lograr convertirse en gobernador del “Estado del Sol”.

“Lo único que tiene que ver con que me haya metido en esta carrera es que Byron Donalds es un completo fracaso como presidente de Estados Unidos. Me postulo para suceder a Ron DeSantis como el próximo gobernador republicano de Florida para hacer que la vida sea más asequible para usted y su familia.

Detendré la estafa H-1B, le diré a Blackstone que no pueden comprar nuestras casas, cancelaré los centros de datos de IA y aboliré los impuestos a la propiedad”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

I’ve joined @Tinder to meet young female voters where they are, and share my plan to make it easier for them to get married, buy a home, and raise a family. pic.twitter.com/9y2VgP7is2 — James Fishback (@j_fishback) February 2, 2026

Sin embargo, su reciente estrategia de haber creado una cuenta en Tinder lo ha puesto en boca de un segmento de jóvenes con posibilidad de votar en noviembre.

“Me uní a @Tinder para conocer a las jóvenes votantes donde estén y compartir mi plan para facilitarles casarse, comprar una casa y formar una familia”, señaló recientemente en X.

Asimismo, en una publicación anexa, el visionario inversionista de 31 años también puso a consideración otra propuesta de campaña dirigida a las madres de familia.

“Mi opinión más candente es que Florida debería ofrecer licencia de maternidad remunerada a todas las mamás”, indicó.

Además de Byron Donalds, existen al menos otros aspirantes a quienes James Fishback debe superar si desea mantener vigentes sus aspiraciones de gobernar a Florida: Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes en el “Estado del Sol”; y Jay Collins, exvicegobernador de la entidad.

