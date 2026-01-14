Candidato republicano en Florida propone crear un “impuesto al pecado” para modelos de OnlyFans

James Fishback, aspirante republicano a gobernador de Florida, propuso crear un “impuesto al pecado” del 50% a modelos de OnlyFans en el estado, donde Miami es considerada la “capital” nacional de la plataforma por tener la mayor proporción de estos creadores de Estados Unidos.

“Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50% de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento”, declaró Fishback.

La iniciativa fue presentada por el empresario de 31 años durante una entrevista en el pódcast NXR, donde explicó que el objetivo no solo sería recaudar recursos, sino desalentar lo que considera un comportamiento socialmente dañino.

El aspirante, director de la firma de inversión Azoria Partners y quien busca suceder al actual gobernador Ron DeSantis, aseguró que la medida podría generar “cientos de millones de dólares” anuales.

Fishback estima que este gravamen podría inyectar “cientos de millones de dólares” a las arcas estatales. El plan de gasto para este dinero incluye el fortalecimiento del sistema educativo, el apoyo a centros de crisis para mujeres embarazadas y la creación de un “zar de la salud mental” enfocado exclusivamente en los hombres.

“No quiero que mujeres jóvenes estén vendiendo sus cuerpos a hombres enfermos”, afirmó el empresario de raíces colombianas.

Miami, epicentro del debate

La propuesta tendría un impacto particular en Miami, considerada la capital estadounidense de OnlyFans. De acuerdo con un estudio de Madhouse Labs, la ciudad cuenta con 1,110 creadores por cada 100,000 habitantes, la mayor proporción del país.

Además, datos del sitio especializado Only Guider señalan que Miami es la cuarta ciudad del mundo con mayor gasto en la plataforma, con casi $375,000 dólares por cada 10,000 habitantes en 2025, mientras que Orlando ocupa el segundo lugar global.

Estados Unidos, en conjunto, lidera los ingresos destinados a OnlyFans, con más de $2,600 millones de dólares en 2025, lo que refuerza la magnitud económica del sector que Fishback busca gravar.

Las reacciones no se hicieron esperar. Modelos y creadores radicados en Florida criticaron la iniciativa, advirtiendo que podría provocar una fuga de talento y de ingresos hacia otros estados.

Entre ellas está Sophie Rain, creadora que reportó 43 millones de dólares en ganancias en 2024, quien señaló que la propuesta solo empujaría a los creadores a mudarse. “Florida es la central de OnlyFans. Solo vas a empujarlos fuera del estado”, declaró a la revista People.

Mientras Fishback insiste en que su plan protegería valores familiares y fortalecería servicios públicos, la polémica abre un nuevo frente en la carrera por la gubernatura de Florida y anticipa un intenso debate sobre moral, economía y libertad individual.

El candidato insiste en que su misión es evitar que una generación de jóvenes sea “explotada por dueños rapaces”, los críticos ven en la propuesta una medida intervencionista que pone en riesgo la economía digital de Florida.

