Ron DeSantis presumió la detención de casi 20,000 inmigrantes en Florida en los últimos nueve meses

Ron DeSantis, gobernador de Florida, destacó que, gracias a los esfuerzos implementados por su administración, en los últimos nueve meses se detuvo cerca de 20,000 inmigrantes en el “Estado del Sol”.

Durante un discurso emitido ante el Congreso de Florida, el republicano que en enero del año entrante cederá su puesto después de mantener dos periodos al frente del gobierno destacó estar alineado a la política impulsada desde la Casa Blanca para enfrentar al fenómeno migratorio registrado en Estados Unidos.

“Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales. Tan solo en los nueve meses pasados, Florida es responsable de la aprehensión de casi 20,000 extranjeros entregados al Departamento de Seguridad Nacional”, indicó.

Y es que, durante la gestión del conservador de 47 años, en Florida se aprobó la denominada ley SB 4-C, cuya esencia es definir como un crimen estatal el ingreso y la permanencia de extranjeros carentes de estatus legal en sus ciudades y condados.

Después de haberse congraciado con Trump, Ron DeSantis impulsó el acondicionamiento de dos grandes centros para detener a inmigrantes como son Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami; y Deportation Deport, con sede en el norte de Florida.

La instalación del Centro de detención para inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz es parte de una estrategia a cargo de Ron DeSantis para aliarse con el enfoque de Donald Trump. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Ambos proyectos fueron elogiados desde Washington e incluso sirvieron de modelo para que en otros puntos del país se habiliten más inmuebles hacia donde puedan trasladarse a los inmigrantes detenidos durante los operativos a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, la estrategia del gobernador conservador está lejos de concluir, pues ahora en el Congreso de Florida se llevarán a cabo periodos de sesiones donde se evaluarán más iniciativas dirigidas a abatir la inmigración, como son: mayor severidad en la implementación de multas a empleadores que contraten a inmigrantes carentes de estatus legal.

Otra medida a analizar tiene que ver con la posibilidad que anteriormente tenían los inmigrantes para acceder a préstamos o enviar remesas sin importar que fueran carentes de la documentación necesaria para acreditar su estancia en Estados Unidos.

Sobre la recta final de su administración, Ron DeSantis pretende que su imagen como opción en la boleta electoral permanezca de cara a los comicios a celebrarse en 2028.

