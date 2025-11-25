El inversionista James Fishback desafía a Donald Trump y se postula para gobernador de Florida

El joven inversionista James Fishback decidió sumarse a la lista de aspirantes republicanos a gobernador en Florida, donde Donald Trump, desde hace meses, ya tiene a un favorito para respaldar.

Sin importarle ganarse la enemistad del mandatario de la nación, pues él apoya al afroamericano Byron Donalds como opción de relevo para Ron Desantis, el residente de la región rural Panhandle de Florida, lanzó una campaña con el objetivo de lograr convertirse en gobernador del “Estado del Sol”.

Desde finales de febrero, Donalds fue el primer aspirante en iniciar su campaña, pues desde días antes, Donald Trump lo calificó como la mejor opción para votar por él.

“Como gobernador, Byron tendría una GRAN voz y trabajaría de cerca conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos primero.

Luchará incansablemente para asegurar nuestra frontera, detener el crimen migratorio, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, promover el DOMINIO energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda”, señaló el republicano de 79 años en la plataforma Truth Social.

Sin embargo, el político originario de Brooklyn enfrenta una disputa con Ron DeSantis debido a que su candidatura prácticamente le cerró la puerta a las aspiraciones políticas de su esposa Casey DeSantis de ser ella quien lo reemplazará en la boleta electoral del próximo año.

En medio de este escenario y a sabiendas de que los ciudadanos de Florida están un poco desconcertados por la disputa generada entre los republicanos, James Fishback se integró oficialmente a la lucha política.

A través de un video compartido en redes sociales, el inversionista criticó el historial de Byron Donalds en el Congreso y señaló que en caso de convertirse en gobernador trataría de reforzar algunas de las políticas implementadas por Ron DeSantis.

“Lo único que tiene que ver con que yo me haya metido en esta carrera es que Byron Donalds es un completo fracaso como presidente de Estados Unidos”, expresó.

En este sentido, asumió el compromiso de eliminar los impuestos a la propiedad y revisara a detalle las visas H-1B, las cuales les permiten a las empresas estadounidenses contratar a extranjeros con habilidades técnicas difíciles de encontrar en el mercado estadounidense.

