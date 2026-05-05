El multimillonario Ken Griffin vislumbra a los demócratas recuperando la Cámara de Representantes

Kenneth Cordele Griffin, magnate de las finanzas originario de Florida, proyecta cómo, a través de las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre,los demócratas retomarán el control de la Cámara de Representantes.

Durante una entrevista concedida al programa “The Exchange”, el cual trasmite el canal de televisión CNBC, el creador de fondos de cobertura se inclinó por apoyar la tendencia de los resultados en procesos electorales anteriores, donde la ciudadanía generalmente termina otorgándole su voto al partido en desventaja en las elecciones de mitad de mandato.

“Es casi seguro que los demócratas se harán con la Cámara de Representantes. Esa es la tónica de casi todos los ciclos electorales de mitad de mandato: los escaños de la Cámara se inclinan a favor del partido opositor”, mencionó.

Con respecto al Senado, Griffin asegura que los conservadores continuarán siendo mayoría, pero desde antes de concluir el año, la lucha para aprobar proyectos de ley e iniciativas presidenciales será más reñida.

“Es casi seguro que los republicanos mantendrán el control del Senado, pero ese será el campo de batalla político en este ciclo electoral”, subrayó.

El control de la Cámara de Representantes podría cambiar de manos a partir de noviembre. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Por el momento, el Partido Republicano mantiene una estrecha ventaja de 217 a 212 en la Cámara de Representantes, pero en ciertos caos, al exponer a votación algún proyecto, algunos de sus integrantes le han dado la espalda apoyando a los demócratas.

A esto debe sumarse que, en las cuatro de las últimas cinco elecciones de mitad de mandato, el control de la Cámara de Representantes ha recaído en el partido que asume el rol de minoría, pues bajo la perspectiva se considera acertado ejercer un contrapeso en la toma de decisiones de la administración federal en turno.

Rumbo a las elecciones de noviembre, existen cinco vacantes en la cámara alta, tres de ellas ocupadas por demócratas y dos por republicanos.

Con relación al Senado, los republicanos tienen una ventaja de 53 a 47. Así que, para darle la vuelta a la situación, necesitan arrebatarles a sus adversarios cuatro de los 22 escaños actualmente en su poder.

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