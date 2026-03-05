Aspirante a gobernador de Florida denuncia a Waffle House por cerrarle sus puertas para hacer campaña

James Fishback, aspirante a gobernador de Florida, denunció a Waffle House, famosa cadena de restaurantes, por cerrarle las puertas de sus establecimientos para hacer campaña como lo había estado haciendo en el “Estado del Sol”.

Desde finales de noviembre, el inversionista James Fishback decidió sumarse a la lista de aspirantes republicanos a gobernador en Florida, esto a pesar de que el presidente Donald Trump ya había anunciado que el afroamericano Byron Donalds era su candidato favorito para respaldar.

A través de un video compartido en redes sociales, el inversionista criticó el historial de Byron Donalds en el Congreso y señaló que, en caso de convertirse en gobernador, trataría de reforzar algunas de las políticas implementadas por Ron DeSantis.

“Lo único que tiene que ver con que yo me haya metido en esta carrera es que Byron Donalds es un completo fracaso”, expresó en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Acto seguido, asumió el compromiso de eliminar los impuestos a la propiedad y revisar a detalle las visas H-1B, las cuales les permiten a las empresas estadounidenses contratar a extranjeros con habilidades técnicas difíciles de encontrar en el mercado estadounidense.

Posteriormente, a mediados de enero, el gestor de fondos de cobertura acaparó la atención de los ciudadanos de Florida al proponer la implementación de un impuesto del 50% a modelos de OnlyFans en el estado, pues bajo su perspectiva, en Miami radica la mayor proporción de creadores de contenido de dicha plataforma en Estados Unidos.

“Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50% de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento”, señaló en redes sociales.

James Fishback afirma que los ciudadanos de Florida requieren de un gobernador con ideas nuevas para mejorar sus condiciones de vida. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Y sus propuestas continuaron causando revuelo el mes pasado tras habilitar una cuenta en la aplicación de citas Tinder presuntamente con el objetivo de llegar a votantes jóvenes.

“Me uní a @Tinder para conocer a las jóvenes votantes donde estén y compartir mi plan para facilitarles casarse, comprar una casa y formar una familia”, escribió en X.

Como parte de su estrategia para obtener el respaldo de la ciudadanía, el aspirante de 31 años planeaba visitar todos los Waffle House del estado bajo el argumento de conectarse con los votantes con “café caliente y waffles tibios”.

No obstante, aunque ya se había presentado en restaurantes de Madison, St. Pete, Bonifay, Marianna y Jacksonville, al parecer los directivos de la compañía fundada en 1955 optaron por poner fin a sus planes.

“En enero, anuncié en el programa de Tucker Carlson que visitaría todos los Waffle House de Florida para reunirme con los votantes. Agradecí que la Corporación Waffle House nos diera permiso para hacer precisamente eso.

Esta mañana, Waffle House nos revocó abruptamente el permiso y nos prohibió entrar ilegalmente en todos sus locales de Florida.

Estoy decepcionado con la decisión de Waffle House, sobre todo porque nos habían dado permiso explícito para visitar sus restaurantes hace apenas tres semanas”, expresó en un nuevo mensaje a través de X.

Sigue leyendo:

• Aspirante republicano a gobernador de Florida genera controversia al crear su cuenta en Tinder

• Candidato republicano en Florida propone crear un “impuesto al pecado” para modelos de OnlyFans

• El inversionista James Fishback desafía a Donald Trump y se postula para gobernador de Florida