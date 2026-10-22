Byron Donalds comienza a perder fuerza en la carrera por convertirse en gobernador de Florida

La campaña del republicano Byron Donalds ha comenzado a perder fuerza y sus aspiraciones de convertirse en el próximo gobernador de Florida están en riesgo frente al envión logrado por su rival demócrata David Jolly.

A menos de dos semanas de que los ciudadanos de Florida acudan a votar, el poder del hombre respaldado por el presidente Donald Trump se encuentra en tela de juicio, pues a pesar de las millonarias donaciones conseguidas por su equipo de campaña, los resultados de una encuesta efectuada por la Universidad del Norte de Florida (UNF) lo ubican tan sólo dos puntos por encima de su adversario.

Si hoy se llevarán a cabo las elecciones intermedias, el político originario de Brooklyn que pretende llegar a ser el primer gobernador de raza negra de Florida, contaría con 49% de respaldo entre los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

En contraparte, su oponente demócrata sería respaldado por 47% de los votantes.

Debido a que existe 4% de personas indecisas sobre a quién brindarle su voto y un margen de error de 2.81 puntos, la moneda está en el aire sin que todavía se perfile quién podría ser el político encargado de recibir la estafeta del mandatario Ron DeSantis cuya labor al frente del “Estado del Sol” se encuentra en la recta final.

12 days out, and what I’m fighting for is clearer than ever: a Florida where families can afford to live, hard work gets you ahead, and government answers to you.



That’s the Florida Dream. Let’s defend it on November 3. — Byron Donalds (@ByronDonalds) October 22, 2026

Al arrancar del año, ningún analista político se atrevió a anticipar que el proceso para elegir a un nuevo gobernador en Florida se tornaría tan cerrado como se observa en la actualidad.

Y es que la ventaja obtenida por Byron Donalds al contar con el visto bueno del hombre más poderoso de la Casa Blanca, ha venido mermando casi a la par del índice de aprobación sobre el desempeño del presidente de la nación, el cual apenas araña 38%, la cifra más baja al analizar su primera etapa al frente del gobierno y en lo que va de esta.

Hasta julio de este año, otro sondeo llevado a cabo también por la UNF situaba al afroamericano Donalds con una ventaja de cinco puntos sobre su rival en la boleta electoral.

Bajo la óptica de algunos analistas políticos varios factores están afectando al candidato republicano, el principal de ellos su cercanía con Trump, pues los ciudadanos vislumbran que adoptaría políticas distantes a sus demandas.

Además, también repercute el hecho de que su adversario sea un floridano de nacimiento y no de Brooklyn, como es su caso.

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