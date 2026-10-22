Alcaldesa de Kissimmee podría pasar 30 años presa por cometer un presunto fraude

Eva Jacqulyn Espinosa, alcaldesa de Kissimmee, Florida, está acusada por presuntamente haber organizado un fraude al malversar recursos otorgados por el gobierno federal después de la pandemia de COVID, delito por el cual purgaría una condena de hasta 30 años privado de su libertad.

La demócrata de 58 años, quien desde 2024 ha desempeñado el cargo de alcaldesa de Kissimmee, fue arrestada por cargos de presunto robo y fraude, lo cual señala la orden sobre su detención habría permitido que se enriqueciera ilegalmente.

Un programa de ayuda financiera dirigido a pequeñas empresas para salir adelante después del COVID-19, el cual fue lanzado bajo la administración de Espinosa, fue la vía a través de la cual se desvió dinero hacia particulares en su mayoría carentes de empresas.

De acuerdo con James Uthmeier, fiscal general de Florida, Jackie Espinosa, está acusada de hurto mayor, delito grave de segundo grado; y de conspiración para defraudar, delito grave de primer grado.

“Las pruebas dejan muy claro que existía la intención de incurrir en este conflicto de intereses que, en última instancia, le permitió abusar de su cargo para enriquecerse.

La alcaldesa Espinosa demostró su intención de crear, agilizar y simplificar, reducir la supervisión y facilitar un proceso mediante el cual ella y su familia inmediata pudieran solicitar y recibir fondos municipales a los que no tenía derecho”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

??BREAKING: Kissimmee Florida Democrat affiliated mayor Jackie Espinosa has been arrested and charged with Grand Theft and Organized Scheme to Defraud according to Florida Attorney General James Uthmeier.



Espinosa is reportedly accused of steering roughly $50,000 in federal? pic.twitter.com/NMewKbm41J — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 21, 2026

En cantidades precisas de dinero se indica que la alcaldesa demócrata se habría apropiado de $50,000 dólares de fondos apoyados en el programa Business Boost 2.0 de Kissimmee.

A partir de instrucciones emitidas por Blaise Ingoglia, director financiero de Florida, se auditaron los programas de subvenciones relacionados con la COVID-19.

Eso permitió detectar que tres empresas propiedad de la alcaldesa o controladas por ella y, en ciertos casos, hasta por los integrantes de su familia, presuntamente obtuvieron jugosas sumas de dinero de manera ilícita.

Migdalia Pérez, abogada de la alcaldesa Eva Jacqulyn Espinosa, publicó un comunicado donde declara a su representada como no culpable y advierte que agotarán todas instancias para demostrarlo.

“La fiscalía debe demostrar que la alcaldesa actuó con intención criminal. Nosotros sostenemos firmemente que no fue así.

Existe una diferencia fundamental entre una presunta violación ética y un delito penal. El Estado no puede convertir uno en el otro sin probar cada elemento del delito más allá de toda duda razonable”, puntualizó.

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