Trump promete ser “generoso” con denunciantes de fraude, pero él decidirá quién cobra

El presidente Donald Trump anunció un programa para recompensar a quienes denuncien fraudes contra el gobierno y los contribuyentes de Estados Unidos, pero dejó claro que tendrá la última palabra sobre quién recibe el dinero. La iniciativa contempla pagos para denunciantes, aunque existen diferencias entre lo que afirmó el mandatario y los límites publicados en el sitio oficial del programa.

Durante un anuncio en el Despacho Oval, acompañado por el vicepresidente JD Vance, Trump aseguró que evaluará personalmente las solicitudes de recompensa. “Yo seré el árbitro de todas estas decisiones”, declaró, antes de prometer que sería generoso con quienes considere merecedores del pago.

Según el presidente, el programa permitirá que ciudadanos comunes reciban una compensación equivalente al 1% del monto del fraude que reporten. Incluso mencionó casos en los que las irregularidades podrían alcanzar los $100,000 millones.

Sin embargo, el sitio oficial America.gov/fraud señala que los denunciantes exitosos pueden recibir hasta $30,000, dependiendo de las condiciones del caso y de si la denuncia deriva en cargos penales. Consultado por CBS News sobre esta diferencia, Trump sostuvo que no existe un límite para las recompensas y que no es necesario que se presenten cargos penales.

Un youtuber recibió el primer cheque

El mandatario presentó a Nick Shirley, un youtuber de unos 20 años que publicó un video en el que denunció presuntas irregularidades en guarderías de Minnesota, como el primer beneficiario de la iniciativa. Shirley estuvo presente en el Despacho Oval y recibió un cheque por $10,000.

Trump insistió en que los pagos serán decididos por él y aseguró que actuará de manera justa. Incluso planteó que, si dos personas reclaman una misma recompensa, podría decidir dividir el dinero entre ambas.

El portal del programa indica que los informes se enviarán de forma cifrada directamente al Departamento del Tesoro. No obstante, no está claro quién examinará inicialmente las denuncias, mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) tendrá a su cargo la administración del programa.

El vicepresidente Vance, quien dirige el grupo de trabajo contra el fraude de la administración, bromeó durante el anuncio: “Esa es la respuesta. Me retiro cuando voy ganando”.

Dudas sobre los controles y la independencia

La iniciativa se suma a mecanismos que ya existen en Estados Unidos para recompensar a quienes revelan irregularidades. La Ley de Reclamaciones Falsas, por ejemplo, permite que ciertos denunciantes reciban entre el 25% y el 30% de los fondos recuperados por el gobierno, aunque establece requisitos específicos.

Vance argumentó que gran parte del fraude que la administración dice estar detectando no está cubierto por esa legislación.

La propuesta también recibió críticas de Naomi Seligman, presidenta de la organización Whistleblower Aid, quien cuestionó las prioridades del presidente y su disposición a proteger a quienes denuncian irregularidades.

“Si el presidente está realmente interesado en erradicar las irregularidades, Whistleblower Aid lo invita a comenzar por examinar las violaciones perpetradas por su propia administración”, señaló en un comunicado.

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