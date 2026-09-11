Ted Cruz se opone a entregar cheque de $5,000 dólares a adultos desempleados como desea hacerlo Trump

Ted Cruz, senador por Texas, se opone a la promesa del presidente Donald Trump de entregarle un cheque de $5,000 dólares a todos los adultos estadounidenses, esto en caso de que el Partido Republicano continue ejerciendo el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de los resultados de las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre.

Durante la Convención Republicana de mitad de mandato celebrada esta semana en Dallas, Texas, el jefe de la nación lanzó una propuesta dirigida a un amplio sector de la ciudadanía afectado por el incremento de precios a raíz de la crisis energética detonada por la guerra de Estados Unidos en contra de Irán.

“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, ambos… debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de $5,000 dólares a cada ciudadano adulto en Estados Unidos”, expresó.

Sin embargo, bajo la perspectiva de Ted Cruz, político nacido en Calgary, Canadá, no resulta justo que las personas sin un trabajo puedan recibir dinero.

“Me gustaría que se estructurara como una devolución de impuestos. Estaría totalmente a favor, pero creo que deberíamos incentivar el trabajo. No creo que debamos pagar a personas que no trabajan”, indicó durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

Previo a la posición asumida por Ted Cruz, su correligionario de partido Ron DeSantis advirtió que la enorme suma de dinero destinada para entregarse a cerca de 270 millones de adultos segregados en los 50 estados del país dispararía la inflación.

“Lo que no creo que se deba hacer es endeudarse otros $1,500 millones de dólares e inyectarlos masivamente en la economía, porque eso provocará más inflación. Eso generará más deuda y más inflación.

Tal como funcionan las cosas ahora en el Congreso, sus incentivos son aumentar la deuda para obtener beneficios políticos a corto plazo. Nunca tienen que tomar decisiones difíciles”, expresó durante una conferencia de prensa en Miami.

A pesar de los argumentos expuestos, el jefe de la nación pretende continuar impulsando al denominado “dividendo Trump”, pues en gran medida es consciente que, si llega a perder el control del Congreso, enfrentaría el riesgo de que varias de las propuestas de su agenda de trabajo sean bloqueadas, esto sin contar la posibilidad de que sus adversarios exijan un juicio en su contra.

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