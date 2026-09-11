Aaron Rodgers arremete en contra de Donald Trump y da por muerto al movimiento MAGA

Aaron Rodgers, quien en la NFL se desempeña como quarterback de los Pittsburgh Steelers, le echó en cara al presidente Donald Trump haber incumplido las promesas de campaña que hicieron posible su retorno a la Casa Blanca.

Durante su participación en el podcast “No solo fútbol”, el cual conduce su compañero de equipo Cam Heyward, el atleta de 42 años dijo que el magnate neoyorquino debería rendir cuentas por el incumplimiento de todas las promesas que hizo durante su campaña electoral.

“Trump llega al poder con todas estas políticas. Ya sabes, va a acabar con la corrupción, entrar en Fort Knox, recortar el tema de las vacunas, no entrar en guerras extranjeras, acabar con el asunto de Ucrania y… ¿qué ha pasado realmente? —transparencia en los archivos de Epstein; absolutamente nada”, expresó.

Rodgers afirmó sentirse engañado por un personaje cuyas ideas no empatan con su manera de gobernar en beneficio únicamente de un sector de la sociedad estadounidense.

“No ha habido más que obstrucción a la transparencia con toda esta administración. Cualquiera que siquiera simpatizara con Trump o pensara que las cosas cambiarían. Es decir, esta es una administración que prioriza a Israel. Y cuando uno profundiza, se da cuenta de que es un partido único. La pregunta es: ¿cuántos miembros del Congreso están patrocinados por AIPAC?”, subrayó.

El experimentado mariscal de campo descartó ser un “seguidor de Trump” y aclaró estar lejos de depositar su confianza en algún otro político.

“Creen que, como soy antivacunas, soy un teórico de la conspiración de derecha, un seguidor de Trump. Y pienso: no confío en nadie en política. No existe ningún movimiento ‘Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande(MAGA)’ porque el tipo al que eligieron no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña”, externó.

Hasta antes de las elecciones presidenciales de 2024, Aaron Rodgers había demostrado simpatizar con la propuesta de país impulsada por Robert Francis Kennedy Jr., pero una vez que el político surgido de las filas demócratas declinó en favor de Donald Trump, el quarterback se decepcionó de la política.

“Uno piensa que algo va a cambiar de verdad. Ya sabes… cuando Obama era presidente… todo el mundo decía: ‘Oh, va a haber esperanza y cambios para un mundo mejor’. ¿Pero acaso algo ha mejorado significativamente en la comunidad negra? ¿La Ley de Cuidado de Salud Asequible marcó una gran diferencia en el mundo, además de ser un impuesto extra, ya sabes, para los ricos? ¿Es la atención médica mucho mejor en este país?” cuestionó.

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