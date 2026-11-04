Trump frena rumores sobre destitución de Pete Hegseth

El presidente Donald Trump salió en defensa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y rechazó que contemple removerlo del cargo, en medio de versiones sobre posibles cambios en su gabinete después del contundente revés electoral que sufrió el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

Durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca este miércoles 4 de noviembre, Trump respondió que Hegseth está realizando un buen trabajo, cuando fue cuestionado sobre reportes de CBS News que señalan que el mandatario ha consultado a sus asesores sobre la permanencia del funcionario al frente del Pentágono.

“No, creo que está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó el presidente, quien evitó confirmar si ha considerado otras alternativas para dirigir el Departamento de Defensa. Las versiones sobre una posible salida de Hegseth comenzaron a cobrar fuerza después de que los demócratas consiguieran una victoria contundente en las elecciones del martes, recuperaran el control de ambas cámaras del Congreso y dejaran a la administración republicana frente a un escenario político más complicado.

De acuerdo con fuentes citadas por CBS News, Trump ha preguntado a colaboradores cercanos y a otros asesores, incluso mediante conversaciones telefónicas, si el secretario de Defensa debería continuar en su puesto. Sin embargo, el presidente todavía no habría tomado una decisión definitiva sobre su eventual reemplazo.

Entre las alternativas que supuestamente se analizan figura el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien podría ser considerado para ocupar el cargo después de concluir su mandato estatal, el próximo 5 de enero.

? BREAKING: President Trump announces he's NOT looking to fire SecWar Pete Hegseth just because Republicans lost the midterms



"NO. He's doing a very good job."



Q: You don't want him to fill Marsha Blackburn's Senate seat?



TRUMP: "He'd be very popular if he did that, but I? pic.twitter.com/LQdOSUGOjm — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 4, 2026

La guerra con Irán coloca a Hegseth bajo presión política

El conflicto militar con Irán aparece como uno de los principales factores detrás del castigo electoral contra los republicanos. Diversos sondeos apuntan a que el rechazo de los votantes a la guerra, junto con el encarecimiento de los combustibles y el aumento del costo de vida, influyó considerablemente en los resultados.

El vicepresidente JD Vance también atribuyó directamente la derrota republicana al conflicto. “La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió en una extensa publicación en X durante la mañana del miércoles. Dentro de la Casa Blanca, algunos asesores consideran que parte de la responsabilidad militar podría recaer sobre el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, debido a sus funciones en la conducción de las operaciones contra Irán.

Hegseth también enfrenta la posibilidad de un juicio político promovido por los demócratas, quienes ya habían impulsado acciones para apartarlo antes de las elecciones. La recuperación de la mayoría legislativa podría facilitar nuevas investigaciones y aumentar la presión sobre el funcionario. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que Trump mantiene “plena confianza en el secretario Hegseth” y defendió las operaciones militares estadounidenses en Irán y Venezuela.

Por otra parte, Trump consideró que Hegseth tendría posibilidades de alcanzar popularidad si llegara al Senado para ocupar el escaño de Tennessee que dejará Marsha Blackburn, después de ganar la elección para gobernadora. “De hecho, pienso que sería muy popular si hiciera eso, pero no he oído nada al respecto”, comentó. Blackburn tendrá la facultad de designar a quien ocupe temporalmente su asiento a partir de enero, durante los dos años restantes de su periodo legislativo.

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